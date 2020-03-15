Reef Oasis Beach Resort: что известно об отеле в Египте, где застряли украинцы. Фото

Отель Reef Oasis Beach Resort в Египте, в котором украинцы застряли на карантине с подозрением на коронавирус, расположен в 14 км от аэропорта Шарм-эль-Шейха и пользуется большим спросом среди туристов.

Согласно информации на порталах для отдыхающих, это пятизвездочный отель на 670 номеров, который находится на первой линии моря и имеет свой частный пляж, а также аквапарк (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Площадь территории – 194 000 кв. м. Комплекс состоит из административного здания и 40 двухэтажных корпусов.

Украинцы застряли в отеле Reef Oasis Beach Resort в Египте

Украинцы застряли в отеле Reef Oasis Beach Resort в Египте

Украинские турагентства предлагают туры в отель стоимостью от 28 894 грн на двоих за 7 ночей. Действует программа "Все включено".

Украинцы застряли в отеле Reef Oasis Beach Resort в Египте

Украинцы застряли в отеле Reef Oasis Beach Resort в Египте

Украинцы застряли в отеле Reef Oasis Beach Resort в Египте

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что украинских туристов в отелях Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус. Их будут проверять на протяжении 14 дней.

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