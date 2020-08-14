Отдых в Турции - возможен: реалии отпуска в условиях коронавируса

В условиях мировой пандемии, выбор стран для отдыха в украинском невелик. Приятной новостью стало то, что с 15 июня Турция, которая находится в лидерах среди предпочтений наших сограждан, открыла свободный въезд для граждан Украины. Эта восточная страна была (и остается) "зеленой" зоной, поэтому после возвращения из отдыха от туристов не требуется карантин или тест на COVID-19.

Туристический сектор Турции, как и в других странах, также пострадал от пандемии коронавируса, но власть сумела быстро мобилизоваться и предоставить разрешения на работу гостиниц, заведений питания, других туристических объектов с применением мер защиты для посетителей.

Журналист Obozrevatel на собственном опыте убедился, что Турция может удачно принимать туристов даже в условиях мирового пандемии. Для этого нужно желание власти идти на встречу бизнеса, а предпринимателям – следовать правилам, установленным Минздравом страны. В восточной стране эти пункты удачно совпали.

Несколько слов о встрече в аэропорту: после прохождения паспортного контроля, всех туристов встречает "тепловая камера", которая отражает температуру вашего тела. В автобусах, которые развозят туристов к их месту отдыха, все должны быть в масках – это контролируется полицией. Наша группа поселилась в роскошном отеле сети Rixos - Premium Belek. Их объекты всегда славились идеальным сервисом, приемом туристов и обеспечением им мега-комфортного отдыха. Кроме того, данный отель, единственный в Турции, не закрыл свои двери для посетителей и во время карантина. Несколько десятков туристов изъявили желание переждать пандемию на побережье Средиземного моря и администрация пошла им навстречу, - все самоизолировались на время карантина.

Общий вид комплекса Rixos Premium Belek Пресс-служба Rixos

Номер в отеле Rixos Premium Belek Пресс-служба Rixos

Выход на пляж Rixos Premium Belek

По словам пиар-директора сети отелей Rixos Эюпа Каплана, именно они первыми внедрили и испытали систему отдыха в условиях коронавируса. Методы оказались эффективными и легли в основу общегосударственной сертификации учреждений отдыха во всей Турции. Неудивительно, что все отели Rixos успешно получили сертификаты. Согласно правилам, загруженность отеля определяется его территорией. В Rixos Premium Belek с этим проблем нет, потому что территория комплекса составляет 405 тыс. кв.м. Это не просто здания с номерами и бассейны, а также – невероятные парки (отель расположен на территории природного заповедного леса), чистые песчаные пляжи, бассейны и, конечно, корпуса на 700 номеров. Самое главное, что отдыхающие найдут здесь апартаменты на любой вкус – от номеров различных категорий, к комплексам вилл, которые включают в себя и полностью закрытые домики.

Зона отдыха Rixos Premium Belek

Общий ресторан Rixos Premium Belek

Кроме мер безопасности при приеме и пребыванию туристов на отдыхе, серьезных изменений претерпела система питания. Любимый All-incusive никто не отменил, но теперь всю еду вам подают работники отеля через стекло. По нашему опыту и комментариям отдыхающих, никаких неудобств это не повлекло, даже больше – люди начали более ответственно относиться к выбору блюд. На данный момент питание в Rixos Premium Belek полноценное и на всей территории вы всегда найдете, чем вкусненьким перекусить – работают все бары, кондитерские и кофейни с невероятно вкусной выпечкой и ароматным кофе, снек-бары на пляже, по дороге на пляж. Главное – держать себя в руках J Коронавирус не стал препятствием и для работы ресторанов A-la carte – с увеличенной дистанцией для столиков, но с неизменным высоким сервисом и разнообразием блюд итальянской, турецкой кухни.

Главный бассейн в Rixos Premium Belek Пресс-служба Rixos

Шоу фонтанов в Rixos Premium Belek Пресс-служба Rixos

Пляж в Rixos Premium Belek

Пандемия внесла свои изменения и в анимационную программу. Развлечения не отменились, но близкий контакт между посетителями минимизировали – туристы могут покататься на SUP-ах, посетить велотренировки под навесом на пляже, поиграть в гольф, теннис и т.д. Есть развлечения и для маленьких отдыхающих, кроме этого – для них и детская дискотека. Танцы или вечерние развлечения в период пандемии разрешены только до 23-00. Но для гостей всегда подготовлена программа с живой музыкой.

Ирина Билык и писатель Николас Димитров

Не секрет, что гостиницы сети Rixos выбирают звезды, артисты и представители элиты со всего мира, которые могут остановиться в полностью закрытых виллах и отдохнуть в абсолютном уединении. Нашей группе повезло встретить звезду украинской эстрады, непревзойденную Ирину Билык, которая отдыхала на вилле комплекса Rixos со своим младшим сыном и современным украинско-болгарским писателем Николасом Димитровым. В восторге от совместной встречи все мыло пообщались, обсудили новый роман "Дилер реальности" и, как, перенеслись в другой мир, спев с артисткой несколько ее хитов. Ирина Билык рассказала, что в восторге от Rixos Premium Belek и даже думает снять здесь свой новый клип.

Несколько слов о мерах защиты: на территории всего комплекса размещении антисептики и отметки о важности сохранения социальной дистанции. Стоит отметить, что туристы и сами придерживаются таких мер по безопасности и просят не входить в лифт при наличии там уже 2 человек. Также на территории установлены "незаметные" тепловые камеры, которые проверяют температуру посетителей и сигнализируют о ее повышении. К слову, если вдруг у туриста обнаруживают covid-19, турецкая сторона лечит их бесплатно. Лиц без симптомов изолируют в дальних номерах, а когда ситуация хуже – госпитализируют. В каждом отеле предусмотрены апартаменты именно на такой случай. К счастью, благодаря тщательно продуманной системе защиты, таких ситуаций удалось избежать.

Диснеевский замок в The Land of Legends

Общий вид комплекса The Land of Legends Пресс-служба Rixos

Вторым пунктом назначения в нашем путешествии стал парк развлечений-отель The Land of Legends. Это первый комплекс в истории Турции, где хозяйничают дети. Полноценное королевство для маленьких посетителей - 401 номер с красочным оформлением, с уникальными росписями на стенах, предметами интерьера и играми (в каждом номере – PlayStation 4). В самом отеле - 380 номеров Deluxe (145 из которых являются смежными), 20 Suites и 1 Kingdom Suite.

Смежный номер DeLuxe в отеле Kingdom на территории парка развлечений The Land of Legends Пресс-служба Rixos

Детская библиотека в The Land of Legends

Игровая зона в The Land of Legends

Вся территория комплекса – сплошные развлечения не только для детей, но и взрослых. На каждом шагу здесь игровые зоны, автоматы, настольные игры, современная библиотека и самый большой детский бар. Кроме того, выйдя из номера утром, вы до ночи будете задействованы в каком-то сказочном действе, где будете чувствовать себя главными героями.

По словам пиар-директора сети отелей Rixos Эюпа Каплана, грандиозный объект был построен за 18 месяцев и стоил 1,5 млрд. долл. Вся концепция парка посвящена детям – они здесь в полной безопасности и хозяева своего отдыха. Это не значит, что взрослые будут скучать. В любое время года для посетителей доступны 40 водных аттракционов, которые искусно оформленны в стиле джунглей, аттракционы обычные (чего только стоят "американские горки"), множество фудкортов, а также шоу с участием дельфинов, китов и белых моржей.

Вечернее шоу в The Land of Legends

"Американские горки" в The Land of Legends

Аттракцион с океанскими волнами в The Land of Legends

Еще одна изюминка тематического парка – вечернее шоу, которое в течение 6 месяцев разрабатывал легендарный режиссер Cirque Du Soleil Франко Драгоне. Актеры из более 16 стран мира захватывают своей хореографией, а яркие персонажи переносят вас в сказочный сюжет, где вы становитесь непосредственным участником действа. Более того, данное шоу доступно всем посетителям парка бесплатно 6 дней в неделю.

После такого перформанса вы просто не можете не пройтись по Shopping avenue, где представлены мировые и местные бренды, и не побаловать себя бокальчиком "просекко", любуясь световыми узорами на стенах замка для Золушки.

Шоу "Маша и Медведь" в The Land of Legends

Как рассказал нам пиар-директор сети отелей Rixos Эюп Каплан, "все, что мы видим в парке сегодня – не предел. Каждый раз в комплексе добавляются новые развлечения как для детей, так и для взрослых". Так, например, в 2020 году открылась экспозиция с любимицей детей, героиней мультфильма "Маша и Медведь". Нам удалось одним из первых окунуться в мир мультяшных героев. Во время путешествия на лодке, посетители проживают героические будни Маши и, как дети, с восторгом (а иногда и с открытым ртом) следят за интерактивными волками, зайцами и белками.

Хочется отметить, что сеть Rixos Hotels постоянно развивается и ее премиальные отели пользуются большой популярностью во всем мире. На сегодня насчитывается 25 отелей в Турции, ОАЭ, России, Хорватии, Швейцарии, Египте и Казахстане. Как нам стало известно, на очереди еще несколько грандиозных открытий. Комплексы Rixos всегда характеризуются идеальным сервисом, гостеприимством и удовлетворением пожеланий своих посетителей.