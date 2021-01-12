На замену Буковелю: пять лучших мест для горнолыжного отдыха в Украине

В Украине можно найти живописные уголки с идеальными склонами для катания, которые утрут нос по красоте самому популярному горнолыжному курорту страны.

Из-за карантина и закрытия границ толпы туристов поехали отдыхать в Буковель, поэтому сейчас там образовался настоящий коллапс. Чтобы обезопасить себя от коронавируса, стоит выбрать менее популярное место для зимнего отдыха. OBOZREVATEL решил помочь с выбором и составил подборку из пяти не таких известных мест отдыха для лыжников и сноубордистов в Украине, как Буковель, но не менее потрясающих.

1. Татаров

Один из самых красивых поселков Западной Украины находится в долине реки Прут и в окружении живописных лесистых гор. Курорт особенно ценится своим воздухом для оздоровления тех, кто страдает болезнями легких. Само поселение с его аккуратными деревянными домиками напоминает архитектуру австрийских сел.

В Татарове есть подъемники, несколько прокатов снаряжения для катания и крутые спуски, которые понравятся даже искушенным сноубордистам.

Двухместный номер с ванной комнатой можно найти от 800 грн.

2. Ворохта

Ворохта – идеальное место для любителей активного отдыха. Поселок стал курортом еще в 19 веке, а сейчас там находится центр подготовки украинских биатлонистов и лыжников, оборудованные спуски и подъемники. Совсем рядом находится Говерла, подняться на которую можно даже в зимнее время года.

В Ворохте можно найти жилье со всеми удобствами по демократичной цене.

3. Славское

Старейший горнолыжный курорт находится во Львовской области у горы Тростян. Добраться в поселок Славское можно прямым скоростным поездом из Киева или электричкой со Львова. Курорт насчитывает 11 трасс и шесть спусков длиной до 12,5 километров. Верхние трассы круче и рассчитаны на опытных спортсменов, также есть множество учебных спусков для новичков. В поселке есть горнолыжная школа и сноупарк.

Можно найти в Славском номер в гостинице от 350 грн.

4. Яремче

Яремче – небольшой городок в Ивано-Франковской области с невероятными видами и природой. Туристы с головой погрузятся в национальный колорит, отведают местного варенья из черники, полюбуются водопадами и порогами на речке Прут, а также накупят сувениров на местных ярмарках.

Цены на номера с удобствами начинаются от 400 грн.

5. Пилипец и Подобовец

Два соседних села находятся совсем рядом друг с другом в межгорном районе Закарпатской области. Пилипец славится самыми длинными трассами в Украине, как для профессионалов, так и для новичков. Есть возможности и инфраструктура и для других видов активного отдыха. А рядом с селом Подобовец находится знаменитое озеро Синевир. Здесь отличные трассы, в первую очередь – для начинающих, а также несколько спусков для опытных.

Отели Пилипца стоят от 460 грн, а Подобовец обойдется от 800 грн за сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в разгар локдауна "штурмовали" Буковель. Появились кадры, как в первый день локдауна на въезде в Буковель образовались километровые пробки. Также к подъемникам стояли очереди, в которых даже не было возможности соблюдать дистанцию в 1,5 метра.