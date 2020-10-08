На Киевщине покажут древнюю 'живую' коллекцию

10 и 11 октября Древний Киев Княжества Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") приглашает в увлекательное путешествие во времена Киевской Руси, и познакомиться с лошадьми редких исторических пород. Гостей ждет интересная и познавательная программа на древнеславянскую тематику с конно-трюковыми выступлениями, веселыми играми, мастер-классами, а также катание на лошадях, музеи, экспозиции, вкусные горячие блюда из костра, экстремальные аттракционы. И все это в настоящем, живом средневековом городе!

На календаре середина осени, а за окном - последние теплые солнечные деньки этого года. А потому нельзя упускать возможность провести выходные в экологически чистом месте, оздоровиться и получить мощный заряд позитива от знакомства уникальными лошадьми, узнав много нового и интересного об истории нашей страны.

В Княжестве Киевская Русь на основе современных научных знаний, в реальном размере воссоздается Киев V-ХIII веков в границах исторического центра, известного как Детинец Киева (или Град Владимира). В Княжестве можно увидеть, какой, в действительности, была столица нашей родины в средние века. Здесь в точном соответствии с технологиями и с использованием материалов, свойственным зодчеству Киевской Руси, воссозданы многие утраченные архитектурные шедевры. Только здесь можно увидеть монументальное оборонительное сооружение "Заборола" (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, усадьбы киевлян Х-ХII веков, уникальную действующую Васильевскую церковь Х-го века. На территории Древнего Киева открыты музеи и экспозиции с уникальной ладьей викингов, огромными действующими осадными орудиями – требушетами, есть даже средневековая пыточная.

Каждый гость Княжества почувствует себя полноправным жителем Киевской Руси. Здесь можно пройтись по древним улочкам, затаив дыхание от величественной архитектуры, увидеть средневековых жителей в аутентичных нарядах и прогуляться верхом на лошадях из Княжеской конюшни. Здесь можно, буквально, прикоснуться к истории – услышать скрип тележных колес, примерить шлем и кольчугу, сесть в седло боевого коня, уловить запахи гончарной глины и деревянных построек. Здесь каждого ждут его собственные исторические открытия.

10 и 11 октября развлекательная программа будет посвящена лошадям редких исторических пород, собранных из разных уголков мира в Княжеской конюшне Древнего Киева. Представителей некоторых пород можно увидеть только в Княжестве, ведь они были привезены в Украину в единственном экземпляре. Гости Древнего Киева узнают много интересного об истории этих пород и их особенностях и о том, какие выдающиеся исторические личности владели представителями той или иной породы. Каждый сможет подойти к этим прекрасным лошадям, погладить, сфотографироваться с ними и даже совершить прогулку верхом или в экипаже.

Эти уникальные лошади будут главными "звездами программы", конечно, в тандеме с опытными всадниками, актерами-каскадерами конно-трюкового театра Древнего Киева. В эти дни они покажут свои умения и поразят зрителей безупречной джигитовкой и показательными выступлениями по древним боевым искусствам.

Также жители Древнего Киева подготовили для гостей еще множество развлечений: театрализованные постановки на древнеславянскую тематику, интересные и познавательные и для детей, и для взрослых, веселые игры и конкурсы, зажигательные славянские хороводы, мастер-классы, танцевальные флеш-мобы.

Посетители Княжества будут не только наблюдать за действом, но и сами смогут принять участие в веселых забавах.

Здесь каждый гость почувствует себя полноправным жителем Древнего Киева. В Княжестве можно пострелять из лука и пометать ножи в средневековом тире, отчеканить монеты "на счастье" по древним технологиям, покататься на лошадях верхом и в экипаже, примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить яркую фотосессию. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой травяного чая можно прикоснуться к древним тайным знаниям. Любители экстремальных развлечений смогут пролететь над лесом по канатному спуску "Полетайло" и скоростной горке "Змей Горыныч". А детей ждет яркий и безопасный веревочный куб-лабиринт "Мышеловка". В средневековой лавке ждут оригинальные сувениры ручной работы.

Отдохнуть от суеты средневекового города можно у живописного Лесного озера.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в доме гостиничного типа "4 комнаты", в хостеле, в уникальных комнатах средневекового антуража или в кемпинге (со своей палаткой) на территории Парка (при условии предварительного бронирования).

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется около 13:30.

* В программе возможны изменения

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.