Музей науки CosmoCaixa в Барселоне

В музее CosmoCaixa в Барселоне не нужно смотреть на экспонаты издалека, ведь все можно потрогать своими руками. Различные научные дисциплины представлены в дидактическом и интерактивном режимах.

В этом музее будет интересно и взрослым, и детям. Вы сможете узнать много нового о Естественных Науках и вживую провести некоторые эксперименты.

Главная гордость CosmoCaixa — исполинский аквариум, внутри которого воссоздана настоящая амазонская сельва со всей присущей ей живностью от аллигаторов до пираний и где время от времени идет тропический ливень.