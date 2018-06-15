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Музей науки CosmoCaixa в Барселоне

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В музее CosmoCaixa в Барселоне не нужно смотреть на экспонаты издалека, ведь все можно потрогать своими руками. Различные научные дисциплины представлены в дидактическом и интерактивном режимах.

В этом музее будет интересно и взрослым, и детям. Вы сможете узнать много нового о Естественных Науках и вживую провести некоторые эксперименты.

Главная гордость CosmoCaixa — исполинский аквариум, внутри которого воссоздана настоящая амазонская сельва со всей присущей ей живностью от аллигаторов до пираний и где время от времени идет тропический ливень.

Место
ИспанияБарселона
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