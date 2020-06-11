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Лето в Грузии 2020: сколько будет стоить перелет и отдых для украинцев

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С 1 июля Грузия открывает международный туризм. Это одна из немногих стран, куда украинцы смогут отправиться в ближайшем будущем.

Батуми и Тбилиси – два самых популярных туристических направлений Грузии. Сколько будет стоить перелет для украинцев, во сколько обойдется проживание и какие ограничения ждут туристов, узнавал OBOZREVATEL.

Батуми

Перелет

Самые выгодные предложения авиакомпании дают при вылете из Киева. Перелет в эконом-классе Киев-Батуми-Киев с багажом и ручной кладью обойдется от 4450 грн.

Жилье

Апартаменты в 50 м от моря можно снять от 3900* грн. Жилье недалеко от аквапарка "Батуми" на 3 линии можно снять за 2400 грн, а за апартаменты в этом же районе, но на 1 линии и с видом на море придется отдать от 5000 грн. Бюджетный номер (раздельные кровати, Wi-Fi, телевизор, холодильник) вблизи порта – от 3100 грн.

В целом, за 6000 грн можно найти варианты проживания на первой и второй линии. Апартаменты и гостиничные номера вблизи главных достопримечательностей Батуми (Батумского бульвара, зоопарка и т.д.) обойдутся дороже – цены варьируются от 7500 грн до 15000 грн.

*Все цены указаны за период 7 ночей для 2 взрослых.

Батуми

Батуми

shutterstock.com

Тбилиси

Перелет

Билет эконом-класса в оба конца можно приобрести за 4500 грн. В стоимость включена только ручная кладь. За багаж придется доплатить отдельно – от 1300 грн за 1 место.

Жилье

Цены на номера в центре города стартуют от 3000 грн за 7-дневный отдых для двоих. Проживание с завтраками обойдется в среднем 5-6 тысяч гривен. За неделю проживания в 5-звездочном отеле придется отдать от 25000 грн.

Тбилиси

Тбилиси

shutterstock.com

Условия въезда для туристов и правила безопасности

Турист, въезжающий в Грузию, должен иметь на руках анализ актуального 72-часового ПЦР-теста.

Кроме того, согласно рекомендациям Минздрава Грузии, туристы и жители страны обязаны:

  • в гостиницах: использовать маски в общих закрытых помещениях гостиниц и соблюдать социальную дистанцию;

  • в торговых центрах: при входе необходимо будет измерить температуру, пройти через дезобарьер и обработать руки дезинфицирующим раствором; использовать защитную маску; соблюдать двухметровую социальную дистанцию;

  • в лифтах: пассажиры должны стоять спиной друг к другу; одновременно в кабине может находиться не более 4 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы 5 стран, с которыми Украина может восстановить авиасообщение.

Напомним, ранее Сергей Притула в своем блоге поздравил Грузию с Днем Независимости.

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Автор
Евгения Синяк
Темы
Отдых Летний отдых
Место
Грузия
Теги
туризм отдых цены на отдых
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