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Как на лучшем курорте: Вакарчук показал впечатляющие места в украинских Карпатах

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Места
1,5 т.
Вакарчук поделился впечатлениями от отдыха в Карпатах

Вакарчук поделился впечатлениями от отдыха в Карпатах. Facebook Святослава Вакарчука

Украинский музыкант и бывший лидер партии Голос Святослав Вакарчук поделился впечатлениями от недельного отдыха в Карпатах.

Снимки горных походов он выложил на своей странице в Facebook. Вакарчук сравнил неделю в Карпатах с месяцем на лучшем морском курорте.

“Замечательный отель Янтры на Драгобрате – прекрасное место, чтобы собраться с мыслями и накачать в горных походах ноги”, – написал певец.

Вакарчук поделился впечатлениями от отдыха в Карпатах

Вакарчук поделился впечатлениями от отдыха в Карпатах (Facebook Святослава Вакарчука)

Музыкант провел неделю в Карпатах

Музыкант провел неделю в Карпатах (Facebook Святослава Вакарчука)

Вакарчук признался, что накачал ноги в горных походах

Вакарчук признался, что накачал ноги в горных походах (Facebook Святослава Вакарчука)

Неделю в Карпатах экс-нардеп сравнил с месяцем на лучшем морском курорте

Неделю в Карпатах экс-нардеп сравнил с месяцем на лучшем морском курорте (Facebook Святослава Вакарчука)

Вакарчук назвал Карпаты лучшим местом, чтобы собраться мыслями

Вакарчук назвал Карпаты лучшим местом, чтобы собраться мыслями (Facebook Святослава Вакарчука)

Вакарчук поделился впечатлениями от отдыха в Карпатах

Вакарчук поделился впечатлениями от отдыха в Карпатах (Facebook Святослава Вакарчука)

Как писал OBOZREVATEL, экс-нардеп от партии Голос Святослав Вакарчук вместе с действующими депутатами ВРУ Романом Костенко и Сергеем Рахманиным отправился в зону проведения ООС, где посетил позиции 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.

УкраинаОтпуск-2020КарпатыСвятослав Вакарчук
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