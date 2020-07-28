Как на лучшем курорте: Вакарчук показал впечатляющие места в украинских Карпатах

Вакарчук поделился впечатлениями от отдыха в Карпатах. Facebook Святослава Вакарчука

Украинский музыкант и бывший лидер партии Голос Святослав Вакарчук поделился впечатлениями от недельного отдыха в Карпатах.

Снимки горных походов он выложил на своей странице в Facebook. Вакарчук сравнил неделю в Карпатах с месяцем на лучшем морском курорте.

“Замечательный отель Янтры на Драгобрате – прекрасное место, чтобы собраться с мыслями и накачать в горных походах ноги”, – написал певец.

Вакарчук поделился впечатлениями от отдыха в Карпатах (Facebook Святослава Вакарчука)

Музыкант провел неделю в Карпатах (Facebook Святослава Вакарчука)

Вакарчук признался, что накачал ноги в горных походах (Facebook Святослава Вакарчука)

Неделю в Карпатах экс-нардеп сравнил с месяцем на лучшем морском курорте (Facebook Святослава Вакарчука)

Вакарчук назвал Карпаты лучшим местом, чтобы собраться мыслями (Facebook Святослава Вакарчука)

Вакарчук поделился впечатлениями от отдыха в Карпатах (Facebook Святослава Вакарчука)

Как писал OBOZREVATEL, экс-нардеп от партии Голос Святослав Вакарчук вместе с действующими депутатами ВРУ Романом Костенко и Сергеем Рахманиным отправился в зону проведения ООС, где посетил позиции 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.