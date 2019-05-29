Чернобыль без людей стал приютом для редких животных. Фото

На территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции начали обитать редкие виды животных, которые в других уголках планеты практически вымерли из-за людей.

Соответствующие фото и анализ ситуации в районе ЧАЭС публикует The Guardian.

Отмечается, что автор статьи побывал в Беларуси, на территории неподалеку от украинской АЭС, которая тоже серьезно пострадала после катастрофы и до недавнего времени была закрыта для посещения.

Как известно, вследствие взрыва пострадали 2600 квадратных километров украинской земли и 2100 кв. км в Беларуси.

Белорусская зона ЧАЭС имеет название, - Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

На заповедной территории сейчас ввиду отсутствия людей и запрета на охоту свободно бродят медведи, волки, бизоны, можно увидеть представителей 231 видов птиц. Вместо аистов, воробьев и грачей все чаще встречаются рыси и белохвостые орланы.

Интересно, что последние предпочитают селиться рядом с водоемами, но стали приспосабливаться к грязным полям, - судя по всему, чтобы избежать общества людей.

"Среди разрушающихся стен Дроники (заброшенное белорусское село на 232 жителя, - ред.) и провисших крыш, рухнувших заборов и сараев, заполненных разлагающимся урожаем - и в более широком заповеднике - мы видим движение вперед к миру без людей", - говорится в сообщении.

Пока не совсем понятно, как радиация влияет на животных, у некоторых из них наблюдаются признаки мутации, однако, они размножаются, свободно живут, создают целые популяции, сейчас это единственное место в Беларуси, где число зверей увеличивается, а не уменьшается.

Напомним, ранее иностранец сделал удивительные фотографии в самой Припяти.

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