Сьогодні ми мандруємо в одне з найзагадковіших природних чудес України – Олешківські піски.Мандрівка розпочнеться з високих барханів. Тут лиш пісок, сонце і вітер.

Мало хто знає, що в Україні на Херсонщині є пустеля, яка вважається найбільшою на всьому європейському континенті. Цілих 210 га займає це природне чудо України. Пустеля має 7 так званих арен, які мають свої оази. На відміну від африканських аналогів, українська пустеля частково поросла комишем та соснами. По периметру дерева висаджували для того, щоб пустеля не розросталась.

Науковці стверджують, що Олешківські піски є скоріше напівпустелею через кількість опадів та температурний режим. Але кліматичні умови тут надміру суворі. Пісок влітку прогрівається до +75.

Сьогодні тут створено Національний природний парк "Олешківські піски". Більше інформації про правила відвідин парку та екскурсії ви можете дізнатись на сайті. На території є можливість прокату велосипедів, коней та квадроциклів. А дістатись сюди найпростіше на автомобілі. Поряд також є готелі для ночівлі.

Цікаво, що поруч колись тут існувала Олешківська січ. Заснували її в 1711 році після зруйнування старої Чортомлитської Січі. Проіснувала вона 19 років до 1728 року.

Щодо причини появи пустелі науковці досі не мають єдиної відповіді. Довкола місцини витають багато наукових гіпотез та легенд. Близько 2400 років тому тут побував Геродот і назвав це місце Гілеєю, що означає полісся. Він писав, що тут ростуть багато дерев та різнотрав`я. Куди поділася вся зелень, досі залишається загадкою. Кажуть, що до утворення пустелі людина також приклала руку, оскільки у 1800-х роках сюди активно почали завозити овець, які нещадно з`їдали зелень. У 20 столітті площа пустелі збільшувалась щодня, тому й прийняли рішення зробити насадження, щоб пісок не рухався в бік сіл.

Кажуть вірно, що краще один раз побачити, ніж десять разів почути. Тому запрошуємо вас самостійно й на власні очі побачити одне з 7 природних чудес України – Олешківські піски. А перед поїздкою радимо вам переглянути наш фільм.

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