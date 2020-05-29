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29 мая • обновлено в 08:29
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Когда откроют международные авиаперелеты: названы даты и страны

2.1т
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ГП "Украерорух" сообщило, какие страны намерены возобновить международное авиасообщение после смягчения карантина из-за пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщает пресс-служба, некоторые государства вообще не вводили запрет на авиаперелеты: Беларусь, Великобритания, Иран, Ирландия, Корея, Мексика, Германия, Нидерланды и Чехия (но аэропорт в Праге не работает).

Также Национальный Катарский авиаперевозчик Qatar Airways проводит постоянные коммерческие пассажирские и грузовые перевозки в ряд стран Западной Европы, Азии и в Австралию.

Международные авиаперелеты

Международные авиаперелеты

Кроме того, о восстановлении авиаперевозок после мая сообщили: Австрия, Румыния, Азербайджан, Словакия, Греция, Грузия. Турция запустит самолеты в начале июня.

Не раньше 15 июня авиасообщение намерены начать: Болгария, Индонезия Исландия, Кипр, Коста-Рика, Люксембург, Македония, Португалия, Египет, Израиль. В Эстонии ограничения будут действовать до 7 июня.

Когда откроют международные авиаперелеты: названы даты и страны

До конца июня границы Кубы, Таиланда и Молдовы будут все еще закрыты. Армения и Доминиканская Республика откроют воздушные границы с июля.

Добавим, что некоторые страны закрывали международное авиасообщение частично, в частности с определенными ограничениями въезда или выезда для иностранцев. Например, Бельгия, Мальдивы, Норвегия, Япония, США, Дания и Хорватия.

Когда откроют международные авиаперелеты: названы даты и страны

В Испании ослабление ограничений на авиаперелеты ожидается с 22 июня. В Италии назвали аэропорты, которые могут обслуживать рейсы в условиях карантина, в частности в Болонье, Милане, Риме и Турине.

Финляндия пока позволяет осуществлять ограниченное количество авиарейсов. В Словении открыты для международного сообщения три аэропорта в городах Любляна, Марибор и Порторож.

Когда откроют международные авиаперелеты: названы даты и страны

В Канаде международные авиарейсы осуществляются только в четыре аэропорта страны: Ванкувер, Калгари, Монреаль, Торонто.

В Китае восстановление международных рейсов будет зависеть от планов конкретной авиакомпании и текущего состояния карантинных мероприятий в стране назначения.

Когда откроют международные авиаперелеты: названы даты и страны

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпании Czech Airlines, Swiss и Lufthansa официально подтвердили, что с июня планируют возобновить рейсы в Украину.

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Автор
Тимур Григоренко
Тег
самолет
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