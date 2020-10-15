Wizz Air отменила десятки рейсов из Украины. Список

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Журнал
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Wizz Air отменил 24 рейса из Украины в Европу

Авиакомпания Wizz Air отменила более 20 рейсов из Украины в ноябре-декабре 2020 года.

Популярный лоукостер приостановил некоторые перелеты из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья в Европу. Об этом сообщает Lowcostavia.

Представители компании отметили, что будут возмещать стоимость полета или позволят перебронировать билет.

Так, из Киева в ноябре отменены рейсы в Зальцбург, Таллинн, Ларнаку, Ригу, Катовице, Лиссабон, Братиславу и частично в Будапешт. Из Львова, Харькова, Одессы и Запорожья отменено по 3-5 направлений.

Какие рейсы отменили:

  • Киев – Зальцбург, отменено до 19 декабря

  • Киев – Таллинн, отменено до 4 декабря

  • Киев – Ларнака, отменено до 6 декабря

  • Киев – Рига, отменено до 5 декабря

  • Киев – Катовице, отменено до 6 декабря

  • Киев – Лиссабон, отменено до 4 декабря

  • Киев – Братислава, отменено до 6 декабря

  • Киев – Будапешт, отменено до 10 ноября

  • Львов – Вильнюс, отменено до 4 декабря

  • Львов – Лиссабон, отменено до 6 декабря

  • Львов – Таллинн, отменено до 5 декабря

  • Львов – Братислава, отменено до 5 декабря

  • Харьков – Милан, отменено до 19 декабря

  • Харьков – Вена, отменено до 4 декабря

  • Харьков – Берлин, отменено до 4 декабря

  • Харьков – Дортмунд, отменено до 4 декабря

  • Одесса – Берлин, отменено до 4 декабря

  • Одесса – Вроцлав, отменено до 5 декабря

  • Одесса – Гданьск, отменено до 5 декабря

  • Одесса – Катовице, отменено до 4 декабря

  • Одесса – Братислава, отменено до 6 декабря

  • Запорожье – Вроцлав, отменено до 4 декабря

  • Запорожье – Гданьск, отменено до 5 декабря

  • Запорожье – Краков, отменено до 6 декабря

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лоукостер Wizz Air ввел сбор в размере 12 евро за предоставление мест рядом в салоне самолета летящим вместе путешественникам.

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