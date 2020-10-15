Wizz Air отменила десятки рейсов из Украины. Список
Авиакомпания Wizz Air отменила более 20 рейсов из Украины в ноябре-декабре 2020 года.
Популярный лоукостер приостановил некоторые перелеты из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья в Европу. Об этом сообщает Lowcostavia.
Представители компании отметили, что будут возмещать стоимость полета или позволят перебронировать билет.
Так, из Киева в ноябре отменены рейсы в Зальцбург, Таллинн, Ларнаку, Ригу, Катовице, Лиссабон, Братиславу и частично в Будапешт. Из Львова, Харькова, Одессы и Запорожья отменено по 3-5 направлений.
Какие рейсы отменили:
Киев – Зальцбург, отменено до 19 декабря
Киев – Таллинн, отменено до 4 декабря
Киев – Ларнака, отменено до 6 декабря
Киев – Рига, отменено до 5 декабря
Киев – Катовице, отменено до 6 декабря
Киев – Лиссабон, отменено до 4 декабря
Киев – Братислава, отменено до 6 декабря
Киев – Будапешт, отменено до 10 ноября
Львов – Вильнюс, отменено до 4 декабря
Львов – Лиссабон, отменено до 6 декабря
Львов – Таллинн, отменено до 5 декабря
Львов – Братислава, отменено до 5 декабря
Харьков – Милан, отменено до 19 декабря
Харьков – Вена, отменено до 4 декабря
Харьков – Берлин, отменено до 4 декабря
Харьков – Дортмунд, отменено до 4 декабря
Одесса – Берлин, отменено до 4 декабря
Одесса – Вроцлав, отменено до 5 декабря
Одесса – Гданьск, отменено до 5 декабря
Одесса – Катовице, отменено до 4 декабря
Одесса – Братислава, отменено до 6 декабря
Запорожье – Вроцлав, отменено до 4 декабря
Запорожье – Гданьск, отменено до 5 декабря
Запорожье – Краков, отменено до 6 декабря
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лоукостер Wizz Air ввел сбор в размере 12 евро за предоставление мест рядом в салоне самолета летящим вместе путешественникам.