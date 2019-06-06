В Лондоне построят самый необычный бассейн в мире, но как в него попасть?

Первый в мире бассейн с эффектом бесконечности и обзором на 360 градусов будет построен на крыше небоскреба в Лондона на высоте 220 метров в воздухе.

Вид с этого пейзажного бассейна обещает быть захватывающим, но подождите, если он занимает всю поверхность крыши небоскреба, то как же в него попасать?

Проект невероятного бассейна Infinity London с четырьмя прозрачными ограждениями и прозрачным дном в сети сразу вызывал несколько вопросов. Британцы спросили у архитекторов, неужели, чтобы поплавать в нем, нужно будет добираться на вершину 55-этажного здания с помощью вертолета?

Дизайнеры объяснили, что попасть в бассейн можно будет необычным способом – из нижней части конструкции будет выдвигаться винтовая лестница в стиле Джеймса Бонда.

Технический директор проекта Алекс Кемсли сказал изданию e-architect: "Обычно достаточно простой лестницы, но нам не нужны лестницы снаружи здания или в бассейне. Решение основано на двери как в подводной лодке, соединенной с вращающейся винтовой лестницей, которая поднимается со дна бассейна, когда кто-то хочет войти или выйти из него. Это абсолютно ультрасовременный дизайн бассейна и здания, и немного Джеймса Бонда в придачу!".

Когда компания проектировала этот необычный бассейн, то целью было – обеспечить беспрепятственный вид на город с любой его точки.

"Бассейн будет обогреваться с помощью энергии системы кондиционирования здания. Этот бассейн определенно не для тех, кто боится высоты", - добавил создатель проекта.

Строительство небоскреба должно начаться в 2020 году, когда компания получит подтверждения от партнеров и подрядчиков.

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