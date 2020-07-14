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В каких странах могут провести отпуск украинцы: обнародован список

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Журнал
1,4 т.
Куда сейчас можно полететь из Украины

Куда сейчас можно полететь из Украины. Апостроф

По состоянию на 14 июля украинцы могут провести отпуск в нескольких популярных курортных странах, среди которых Турция, Египет, Албания, Хорватия и Чорногория.

Каждая из стран имеет свои условия въезда, обязательные к исполнению. Так же и украинская сторона определяет правила прибытия из этих стран в зависимости от эпидемиологической ситуации в них (так называемые "зеленые" и "красные" зоны). Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своем Telegram-канале.

Министр также перечислил пятерку самых популярных туристических направлений, где могут провести отпуск украинцы и указал на условия пребывания для каждого из них.

Куда можно поехать в отпуск из Украины

Куда можно поехать в отпуск из Украины kh-news.net

Турция

Въезд и возвращение в Украину без ограничений.

Египет

Въезд – неограничен. Возвращение – обязательная 14-дневная обсервация или самоизоляция. Избежать их можно, предъявив отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 по прибытию.

Албания

Въезд– неограничен. Возвращение – обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 по прибытию.

Хорватия

Въезд – 14-дневная самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный в течение последних 48 часов (считая от времени взятия забора до прибытия на паспортный контроль в стране). Возвращение – без ограничений.

Черногория

Въезд – без ограничений при организованном прибытии авиатранспортом в условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма страны. Для пассажиров наземного транспорта – обязательный отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Возвращение – обязательная 14-дневная обсервация или самоизоляция, или же наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 по прибытию.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве иностранных дел дали украинцам советы о том. как провести отпуск за границей в период действующего карантина.

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