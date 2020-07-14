В каких странах могут провести отпуск украинцы: обнародован список

Куда сейчас можно полететь из Украины. Апостроф

По состоянию на 14 июля украинцы могут провести отпуск в нескольких популярных курортных странах, среди которых Турция, Египет, Албания, Хорватия и Чорногория.

Каждая из стран имеет свои условия въезда, обязательные к исполнению. Так же и украинская сторона определяет правила прибытия из этих стран в зависимости от эпидемиологической ситуации в них (так называемые "зеленые" и "красные" зоны). Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своем Telegram-канале.

Министр также перечислил пятерку самых популярных туристических направлений, где могут провести отпуск украинцы и указал на условия пребывания для каждого из них.

Куда можно поехать в отпуск из Украины kh-news.net

Турция

Въезд и возвращение в Украину без ограничений.

Египет

Въезд – неограничен. Возвращение – обязательная 14-дневная обсервация или самоизоляция. Избежать их можно, предъявив отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 по прибытию.

Албания

Въезд– неограничен. Возвращение – обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 по прибытию.

Хорватия

Въезд – 14-дневная самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный в течение последних 48 часов (считая от времени взятия забора до прибытия на паспортный контроль в стране). Возвращение – без ограничений.

Черногория

Въезд – без ограничений при организованном прибытии авиатранспортом в условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма страны. Для пассажиров наземного транспорта – обязательный отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Возвращение – обязательная 14-дневная обсервация или самоизоляция, или же наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 по прибытию.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве иностранных дел дали украинцам советы о том. как провести отпуск за границей в период действующего карантина.