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26 апреля • обновлено в 11:33
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В Италии рассказали, сколько еще будут закрыты границы

4.1т
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Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что страна не станет открывать свои границы для иностранных туристов до конца 2020 года.

Об этом пишет газета La Repubblica.

Границы Италии будут закрыты до конца 2020 года

Границы Италии будут закрыты до конца 2020 года

enjourney.ru

По словам Франческини, решение об открытии границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства.

Кроме того, министр отметил, что в мае в Италии может возобновиться работа музеев и главных достопримечательностей, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса.

Так, среди тех достопримечательностей, которые вероятнее всего будут открыты, Франческини назвал Колизей и Помпеи.

Помпеи

Помпеи

turista.com

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Автор
Анна Михно
Место
Италия
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