В Европе разработали план по открытию границ: известны условия

Еврокомиссия опубликовала руководство по восстановлению туризма в Европе летом текущего года после пандемии коронавируса.
Соответствующие документы появились на официальном сайте.
biletik.aero
Так, согласно плану, для начала каждое государство должно постепенно открыть все внутренние границы, а также границы со странами со схожей эпидемиологической ситуацией.
Помимо этого, необходимо возобновить транспортные услуги: пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным и водным транспортом. Также восстановить работу объектов туристической инфраструктуры – отелей, гостиниц и мест отдыха.
tripway.com
Кроме того, каждому государству предлагается создать приложения для мобильных устройств, которые будут содержать в себе анонимные данные заразившихся, заранее предупреждающие людей о возможном риске.
Впрочем, отмечается, что план носит исключительно рекомендательный характер, и окончательное решение каждой страны будет стоять за их лидерами.
apltravel.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ряд стран ЕС предупредил, что из-за пандемии коронавируса в мире авиакомпании существенно ужесточат правила пассажирских авиаперевозок. К примеру, пассажиров обяжут находиться в маске, в аэропортах потребуют соблюдать дистанцию, а также введут выборочный контроль температуры перед посадкой. Кроме того, некоторые страны хотят разрешить авиасообщение только с теми государствами, где нет коронавируса.
Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!