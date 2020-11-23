В Доминикане введут электронную визу и QR-код: что нужно о них знать

В Доминиканской Республике для туристов введут единую электронную анкету.

Она начнет действовать с 29 ноября, пишет "Турпром".

По словам министра туризма Давида Кольядо, внедрение такой формы является результатом сотрудничества различных государственных структур, учитывающих необходимость перехода на бесконтактные технологии и стремящихся упростить миграционные процедуры за счет объединения трех документов в один.

Кроме того, новая форма позволит в режиме реального времени отслеживать информацию о въезде и выезде пассажиров из страны.

Как сообщили в пресс-службе Министерства туризма, необходимо осуществить технологическую разработку цифровой формы таким образом, чтобы анкета консолидировала всю информацию, ранее содержащуюся в:

Международной проездной карте (документ миграционной службы);

Таможенной декларации;

Медицинском свидетельстве путешественника.

Стоит отметить, что форма будет доступна по ссылке на сайте электронных билетов и должна быть заполнена до этапа миграционного контроля.

После заполнения пассажиру отправляется QR-код, который будет отсканирован властями в порту въезда или авиакомпаниями при регистрации на рейс.

Анкету можно заполнить в любое время с момента покупки авиабилета и до прохождения миграционной службы.

Добавим, что в период с 29 ноября 2020 года по 1 января 2021 года власти Доминиканской Республики будут обслуживать два типа регистрационных документов: текущие на физическом носителе и новую электронную форму. А уже с января 2021 года цифровая форма станет единственной и обязательной.

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