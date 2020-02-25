В Бразилии завершается грандиозный карнавал: появились яркие фото

В Бразилии 25 февраля завершается грандиозный всемирно знаменитый карнавал. В этом году торжества стартовали 22 февраля, в них приняли участие более 7 миллионов человек.

Главные карнавальные действия проходят в Рио-де-Жанейро, параллельно карнавал приняли и соседние города: Сан-Паулу, Ресифи, Салвадор, Форталеза. OBOZREVATEL предлагает посмотреть яркие фотографии из Бразилии.

В 2020 году карнавал открывала знаменитая школа "Академикус ди Вигариу-Жерал", воспитанники которой последний раз выходили на самбодром в 1999 году.

Бразильский карнавал-2020

Отметим, карнавал в Рио-де-Жанейро проходит один раз в год, в феврале, в разгар бразильского лета. Открывается он за 40 дней до Пасхи, в субботу, и длится традиционно до следующей среды, которую в Бразилии принято называть "пепельной". После окончания карнавала в стране начинается Великий пост.

Бразильский карнавал-2020

Бразильский карнавал-2020

Карнавальные шествия являются своеобразным прощанием бразильцев с земными удовольствиями, в частности с мясом и весельем, запрещенными до Пасхи.

Бразильский карнавал-2020

Бразильский карнавал-2020

Бразильский карнавал-2020

Карнавал в Рио – крупнейший в мире, о чем свидетельствует Книга рекордов Гиннеса. В празднике ежегодно участвуют в среднем около 5 млн человек, туристов среди них — менее 10%.

Бразильский карнавал-2020

Бразильский карнавал-2020

Бразильский карнавал-2020

Бразильский карнавал-2020

Бразильский карнавал-2020

Бразильский карнавал-2020

Бразильский карнавал-2020

Бразильский карнавал-2020

Бразильский карнавал-2020

Бразильский карнавал-2020

Бразильский карнавал-2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в Венеции (Италия) в субботу, 8 февраля, на площади Сан-Марко открылся традиционный карнавал.

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