"Укрзалізниця" изменила правила продажи билетов

"Укрзалізниця" решила увеличить срок предварительной продажи билетов с 45 до 60 дней.

"Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019 года", — отмечается в сообщении на сайте перевозчика.

УЗ uz.gov.ua

Продажа проездных документов с 8 июля, за 60 суток до отправления поезда, доступна для всех поездов категории "Ночной экспресс" (кроме поездов №1/2 Ивано-Франковск — Константиновка, №10/9 Киев — Мариуполь, №20/19 Киев — Лисичанск) и поездов международного сообщения со странами Запада формирования АО "Укрзализныця".

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Как сообщал OBOZREVATEL, национальная железнодорожная компания "Укрзалізниця" представила в Киеве новый логотип и корпоративный стиль. Отмечается, что логотип состоит из двух букв УЗ и образа движущегося локомотива.

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