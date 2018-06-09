"Кажется, время здесь идет по-другому": о жизни украинки в городе королей

Ольга Менько с Волыни уже год живет в Кракове. Покорять культурную столицу Польши отправилась вслед за любимым сразу, как закончила в Украине университет. Первые несколько месяцев за границей Оля безнадежно искала работу мечты. А когда поиски не увенчались успехом, была готова устроиться даже няней или официанткой.

Однако девушка не сдалась и решила заняться любимым делом – журналистикой. Сначала Оля работала в еженедельнике для украинцев в Польше "Наше слово", а в апреле этого года возглавила Первый портал для украинцев в ​​Кракове "UA in Krakow".

О том, как найти работу, не зная польского языка, особом отношении воспитателей к детям, первом шоке и дешевых путешествия по Европе – в эксклюзивном рассказе OBOZREVATEL.

Ольга Менько

О переезде в Краков

Все произошло очень быстро. Утром 4 июля 2017 года я забирала диплом из университета, а вечером того же дня – уже ехала автобусом с чемоданом в Краков.

Это было непросто. В Украине у тебя есть привычные правила жизни, друзья. А там – ничего. И одновременно все. Потому что в Польшу я переезжала к тому, кого любила. И сейчас люблю.

instagram.com / olgamenko

Еще предыдущего лета, в 2016 году, я прожила в Кракове со своим парнем два месяца. Честно – тогда было ехать гораздо страшнее. Это была некая демоверсия жизни вместе. И она нам понравилась. Поэтому, отправляясь в эту страну второй раз, я скорее переживала о том, где найти работу и как будет проходить моя жизнь.

Первое впечатление

Впервые Краков я увидела зимой. И я не могу сказать, что он произвел на меня какое-то необычное впечатление. Красивый город, и все. Еще холодно так. И все говорят о смоге.

instagram.com / olgamenko

И уже потом, когда прожила здесь два месяца, я смогла не увидеть, а скорее почувствовать этот город. Есть люди, которые любят Киев. Им чаще всего нравится и Варшава. Они не любят Краков. Это люди, которым нравится быстрый ритм жизни и все прелести большого города.

Варшава instagram.com / olgamenko

Краков – другой. Тихий, спокойный. Кажется, время здесь идет немного медленнее. Но это отсутствие суеты меня и привлекает. Поэтому я всегда говорю, что мне повезло: я живу с любимым человеком в городе, который люблю.

О работе

С работой все было непросто. Это только кажется так, что в городе, где много корпораций и возможностей, тебя, умную, красивую и с хорошим резюме, сразу заберут с руками и ногами. На самом деле большинство проходит очень сложный процесс. Он иногда длится несколько месяцев (да-да, не удивляйтесь, если вам через четыре месяца позвонят и пригласят на собеседование). И проходит у многих все подобным образом.

Ты посылаешь резюме, сопроводительные письма и каждое утро просыпаешься с ожиданием звонка (хотя бы одного!) с приглашением на собеседование. Но многим не звонят. И ты думаешь: "Я, видимо, настолько дно, что не могу пройти даже первый этап отбора – резюме".

instagram.com / olgamenko

В какой-то момент я была готова идти на любую работу: няней, официанткой – кем угодно, чтобы уже начать зарабатывать собственные деньги. Но меня мой парень поддержал и сказал, что я и дальше должна искать ту работу, которая мне нравится и которая мне подходит.

И я решила идти другим путем. Если раньше я искала работу в корпорации, то теперь подумала: мне же так нравилось писать тексты! Надо попробовать найти вакансию в этой сфере. И я нашла работу за пять дней. Без знания польского языка. Хотя некоторые говорили, что это невозможно. И тогда я сделала для себя вывод: если ты действительно чего-то хочешь и работаешь над этим – все осуществится. Первая моя работа – журналистка украинского еженедельника в Польше "Наше слово".

О клубе дебатов

Была еще одна вещь, по которой я очень скучала в Кракове, – дебаты. В Украине я чуть ли не еженедельно посещала турниры по дебатам, организовывала различные проекты и знала, что дебаты – это и уникальная технология, которая учит мыслить. А потом один знакомый в шутку предложил открыть подобный клуб в Кракове. Я посмеялась, но идею захотела реализовать.

Чуть позже я нашла помещение и сделала первую презентацию дебатов в Кракове. Помню, что у меня почти весь месяц была высокая температура. Но мне было все равно. Я знала: каждый вторник я провожу дебаты. Собственно, здесь я и познакомилась с людьми, которые теперь стали моими друзьями.

instagram.com / olgamenko

В конце зимы мне предложили другую работу – главного редактора. Здесь должен был открыться Первый портал для украинцев в ​​Кракове "UA in Krakow". Помню, что с того момента практически все мои мысли были об этом издании. Я уже вся была в работе. Запустили портал в конце апреля, и с тех пор моя жизнь изменилась. Делать то, что тебе нравится, – это же неоценимое счастье.

О воспитании детей и уверенности в себе

Я не принадлежу к людям, которым чихать на то, что о них думают другие. Когда все хорошо одеты и накрашены, я чувствую себя некомфортно без макияжа и в кроссовках. Но в Кракове всем все равно, как ты выглядишь. Пожалуй, это одно из первых различий, которое я почувствовала после переезда. Ты можешь хоть в костюме льва ходить. Уверенность в себе, кажется, витает в воздухе. И ты тоже становишься немножко увереннее. Расправляешь плечи и понимаешь, что в удобной одежде и кроссовках ты не менее красивая, чем на каблуках и с макияжем.

А все здесь начинается еще с садика. Воспитателям в Польше запрещено давить на детей. И даже за грубые слова взрослые могут получить серьезное наказание. Поэтому сегодня маленькая девочка приходит с ушками волчонка или собачки на голове, завтра – приносит с собой каблуки и корону.

instagram.com / olgamenko

В Польше детям позволяют выражать себя. Они не боятся этого делать. Не боятся быть другими. Поэтому не удивляются, когда соседка или обычный прохожий делает то же самое. Эта страна позволяет и мне быть собой. И здесь уже не другие, а я выбираю, какой именно мне быть.

instagram.com / olgamenko

О "любимом месте" в Кракове

Я довольно долго чувствовала себя туристкой в ​​центре. Множество раз сфотографировала главную площадь и Мариацкий костел. А сейчас больше всего нравится гулять у Вислы.

Мариацкий костел instagram.com / olgamenko

Также уже появились любимые заведения и традиции. Например, мы с подругой по пятницам любим пить пунш в кафе "Шарлотт".

Еще одно "любимое место" – музей "Фабрика Шиндлера". После того, как я прочитала книгу "Список Шиндлера", хочу туда попасть. Но постоянно что-то идет не так. То очереди огромные, то уже все забронировано. И поэтому получается, что я всем своим знакомым рассказываю об этом музее и советую туда пойти, но сама там не была. Поэтому мой парень в шутку говорит, что это мое "любимое место".

кафе "Шарлотт" instagram.com / olgamenko

Путешествия и местные жители

Когда я впервые приехала в Польшу, у меня было немного свободного времени, и из любопытства я решила узнать, сколько стоит путешествие по Европе. Оказалось, можно слетать в Лондон и вернуться за мою месячную стипендию. Тогда это было 700 гривен. Сказать, что я была в шоке, это не сказать ничего.

Но, кроме дешевых самолетов, здесь есть возможность удобно путешествовать автобусом и поездом. Часто появляются дешевые билеты на различные направления. Просто важно планировать путешествие заранее. Таким образом я уже съездила в Венгрию, Австрию, Чехию и Италию. Удивительное чувство, когда летишь на самолете в Милан, а дорога стоит дешевле, чем в соседнюю Украину.

Будапешт в Венгрии instagram.com / olgamenko

Будапешт instagram.com / olgamenko

город Брно в Чехии instagram.com / olgamenko

Но, кроме путешествий, со временем замечаешь и другие вещи. Например, здесь тоже есть бабушки, которым трудно прожить на пенсию, поэтому они продают в центре города цветы. Тоже есть студенты, которые едва выживают на стипендию и работают по ночам. И тоже есть люди, которые решаются мечтать и воплощать эти мечты в жизнь.

Ранее украинка Александра Коган рассказала OBOZREVATEL о жизни в ​​Нью-Йорке.