Топ-5 интересных городов Европы, о которых не знают туристы

В Европе есть города с шармом, о существовании которых большинство туристов не догадываются.

Если вы не хотите, чтобы ваш отдых ограничивался стандартными направлениями, в подборке – интересные маршруты.

В этих городах сохранились настоящая культура и традиции старой доброй Европы.

Оденсе, Дания

Только в таком сказочно красивом городе мог родиться сказочник всех времен и народов Ганс Христиан Андерсен. Наверное, в своих произведениях он описывал именно Оденсе, в котором провел свое детство. Небольшие дома, узкие улочки и средневековые замки — кажется, сейчас из-за угла выйдут пастушка и трубочист. Также здесь можно посетить дом-музей сказочника и прекрасно сохранившиеся замки Нюборг и Эгесков.

Бахарах, Германия

Необыкновенно красивый городок Бахарах расположен в живописной долине Рейна. Его название произошло от древнего кельтского слова "Баккаракус" - кельтское поместье Бахуса. Здесь до сих пор витает дух Средневековья: все те же фахверковые дома, украшенные сосновыми балками, старинные церкви и мощеные улочки.

Сюда стоит приехать, чтобы прочувствовать эту атмосферу, попробовать традиционные немецкие сосиски с кислой капустой и выпить местного вина, которое является визитной карточкой городка.

Гент, Бельгия

Гент можно смело назвать бельгийской Венецией. Он весь пронизан разветвлениями реки Лис, по которой ходят милые катера. Здесь не так много достопримечательностей, но создается впечатление, что здесь каждый дом памятный, ведь Гент отличается удивительной архитектурой даже обыденных зданий, которые сохранились еще с XVI века.

Альбарассин, Испания

Этот городок считается национальным достоянием Испании и был признан самым красивым городом страны.

Альбаррасин знаменит своей историей, которая берет начало еще до нашей эры, природными богатствами (в ближайших склонах среди зеленого леса прячутся небольшие живописные речушки и водопады) и дверными ручками. Каждая дверь каждого дома в городе выполнена вручную местными мастерами и имеет свою неповторимую особенность.

Гитхорн, Нидерланды

Изюминкой этого поселка является то, что здесь нет ни машин, ни дорог, вместо них — каналы и лодки. И местные жители "паркуют" свои лодки прямо возле зеленых участков.

Все дома частные, покрытые характерной соломенной крышей, а вокруг них разбиты цветущие сады. Жить тут, наверное, скучновато, но вот если посетить Гитхорн всего на день-два, покажется, что попал в параллельную реальность, где все живут спокойно и счастливо.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы страны, чьи граждане тратят больше всего на путешествия.