Главная Новости
2 июля • обновлено в 13:24
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Журнал

Стюардессы назвали самые мерзкие привычки пассажиров

2.9т
Читать материал на украинском

Стюардессы из разных авиакомпаний перечислили самые мерзкие привычки пассажиров самолетов во время путешествий.

Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратило внимание издание Daily Express. Так, по словам одной из бортпроводниц, ее поражает, что многие пассажиры оставляют после перелета мусор в не предназначенных для этого местах.

ria.ru

ria.ru

"Подгузники, продукты питания, рвота, пакеты. Все это запихивают в любые щели, маленькие кармашки на спинках кресел и под сиденья", – рассказала она, подчеркнув, что таким образом туристы увеличивают число бактерий в салоне самолета, в то время как у экипажа часто не хватает времени между рейсами, чтобы качественно его очистить.

biletik.aero

biletik.aero

"Люди вообще зачастую делают отвратительные вещи на откидных столиках: я видела, как они меняли на них подгузники, стригли ногти на ногах, – и это только малая часть", –пожаловалась еще одна стюардесса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пассажир неизвестного самолета вызвал омерзение у попутчиков, подстригая перед началом рейса ногти.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Кристина Долматова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Travel Журнал

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги