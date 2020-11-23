Стюардесса рассказала, как выжить при пожаре в самолете

Стюардесса по имени Карина рассказала, что нужно делать, чтобы выжить при пожаре в самолете. Девушка посоветовала, в первую очередь, не паниковать и следовать указаниям членов экипажа.

Подробностями она поделилась на личной странице в Instagram. По словам бортпроводницы, если самолет охвачен пламенем, пассажирам следует пригнуться как можно ниже к полу и дышать через мокрую ткань. К выходу нужно передвигаться ползком.

"Помните, что даже если самолет охвачен пламенем, всегда есть шанс спастись! Главное, не паниковать и следовать указаниям членов экипажа. Нужно пригнуться к полу как можно ниже и дышать через мокрую ткань. К выходу нужно передвигаться ползком, так как дым легкий и поднимается вверх", – сообщила стюардесса.

Кроме того, она рассказала о ситуациях, когда может возникнуть пожар и посоветовала, что делать в таком случае. Так, в ситуации, когда у туриста, к примеру, загорелся мобильный телефон, его следует быстро залить водой, после чего аппарат нужно передать бортпроводнику.

"Если у вас под рукой есть бутылка воды, залейте телефон водой. Обязательно сообщите бортпроводнику, который уберет его в металлический контейнер. Даже если вы уже потушили горящий телефон, есть шанс, что он вспыхнет повторно, поскольку литиевая батарея сильно нагрета. Это приведет к повторному возгоранию", – заявила бортпроводница.

Она также отметила, что если путешественник заметил задымление в самолете, он немедленно должен сообщить о нем бортпроводнику, в особенности о белом дыме за обшивкой, так как в таком случае речь может идти о возгорании проводки.

"В руководящих документах авиакомпании есть четкая инструкция, по которой должны действовать бортпроводники в такой ситуации", – подытожила стюардесса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная в соцсетях стюардесса раскрыла болезнь, которой чаще всего подвержены сотрудницы авиакомпаний. Так, по ее словам – это варикоз.