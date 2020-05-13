Стюардесса раскрыла опасность питания в самолете

Анонимная стюардесса, поработавшая в пяти разных авиакомпаниях, раскрыла опасность подаваемого в самолетах питания.

По словам бортпроводницы, любая еда, разносимая персоналом на борту лайнера, вредна. Ведь, во-первых, многие блюда готовятся за сутки до вылета, – это значит, что они могут оказаться несвежими. Кроме того, фрукты режут за несколько часов до вылета, и их внешний вид порой оставляет желать лучшего. Об этом сообщает издание Daily Express.

Фото: turvopros.com

Кроме того, согласно ее информации, завтраки порой делают из ненатуральных продуктов.

"Яичница или омлет могут быть сделаны из смеси яйца и какого-нибудь заменителя. На большой высоте рецепторы людей часто притупляются, поэтому они могут не замечать этих деталей", – заявила бортпроводница.

Фото: biletik.aero

Стюардесса также призналась, что персонал самолета всегда старается брать в полет еду из дома. И посоветовала путешественникам придерживаться такого же правила.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса Хизер Пул назвала самую раздражающую привычку пассажиров в полетах.

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