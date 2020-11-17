Стюардесса раскрыла негигиеничный поступок Ким Кардашьян в самолете

Американская стюардесса Кэт Камалани рассказала о негигиеничном поступке светской львицы и телезвезды Ким Кардашьян на борту самолета. Так, знаменитость во время одного из полетов отправилась в туалет босиком.

Такими подробностями бортпроводница поделилась в соцсети Tik Tok. Она опубликовав видео, в котором оценила поведение звезд, которых ей удалось встретить на борту самолета. По словам Кэт, с Ким ей удалось познакомиться, когда она направлялась из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Телезвезда была очень уставшей, но крайне доброй (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Такое поведение озадачило интернет-пользователей, которые посмотрели видео в TikTok-аккаунте стюардессы.

"Что вообще происходит в голове человека, который ходит в туалет без обуви?" – задались вопросом фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная в соцсетях стюардесса раскрыла болезнь, которой чаще всего подвержены сотрудницы авиакомпаний. Так, по ее словам – это варикоз.