Фасоль и плесень: топ-5 странных десертов со всего мира

Одна из важнейших составляющих путешествия - еда. В каждой стране всегда волнительно пробовать местную кухню впервые, так как есть страх разочароваться. Порой хорошее настроение может быть испорчено невкусным ланчем.

OBOZREVATEL рассказывает о самых необычных и вкусных десертах из разных уголков мира.

Малайзия

Десерт Ais Kacang популярен в Малайзии и Сингапуре. Составляющая блюда: ледяная стружка, фасоль, кукуруза, зеленое желе, кокос, мороженое, сироп или сгущенка. Причем именно фасоль и ледяная стружка — основа десерта.

Перу

Пикаронес - пончики из батата (сладкого картофеля) и тыквы, обжаренные в большом количестве масла.

Турция

Блюдо Tavuk Göğsü - турецкий десерт, представляющий собой молочный пудинг из куриной грудки.

Шри-Ланка

Керд (Curd) — молочный продукт, который изготовляется из буйволиного молока. Продается керд с пальмовым медом.

Япония

Мочи (Mochi) - это новогодний японский десерт, который состоит из измельченного сладкого риса, ферментированных зерен и бобов. Иногда туда добавляют плесневые грибы. В этом десерте практически нет сахара.

Как ране писал писал OBOZREVATEL, стало известно, какие перекусы лучше брать в дорогу.