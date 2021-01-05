Самый популярный пляж на Бали после шторма завален тоннами мусора. Фото

Пляж популярного курорта Кута на западе острова Бали после шторма в начале января завален мусором – прибрежная зона оказалась практически полностью покрыта пластиком.

Чтобы очистить территорию от вынесенного на берег мусора, правительство было вынуждено привлечь полицию и военных. Об этом пишет местное издание АntaraNews.

В общей сложности пляж Куты очистили от более 30 тонн мусора, из которых две трети составили пластиковые отходы.

Отметим, Индонезия, которой принадлежит курортный остров, – один из мировых лидеров по количеству пластикового мусора: ежегодно в реки и океан там сбрасывается до 200 тысяч тонн пластика.

Также напомним, в Индонезии с 1 по 14 января ввели ограничения для туристов – все международные рейсы будут закрыты в этот период. По словам главы МИД страны Ретно Марсуди, решение распространяется на всех иностранцев, за исключением высокопоставленных государственных чиновников или иностранцев с разрешениями на проживание.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный курорт в Таиланде – Пхукет – опустел из-за фейка о коронавирусе. По данным инсайдеров, население курортной провинции впало в панику из-за нескольких постов в Facebook о том, что инфекцию выявили у родителей ученика одной из местных школ.