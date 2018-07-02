5 самых невероятных розовых озер мира

В Херсонской области Украины находится одно из самых уникальных озер страны - Лемурийское. Вода в этом небольшом водоеме - ярко розовая. Но помимо уникальной красоты, Лемурийское озеро - уникальный целебный курорт, известный в народе как украинское "Мертвое море".

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А все потому, что рапа в озере насыщена минералами, солями хлористого магния и калия, йодистого натрия и бромистого магния.

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Расположено это уникальное место в Херсонской области, неподалеку от села Григорьевка.

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Впрочем, Лемурийское - не единственное розовое озеро в мире. OBOZREVATEL рассказывает о других подобных местах.

Озеро Хиллиер, Австралия

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Это озеро расположено на юго-западе Австралии. Вода в нем розовая, причем она не меняет свой цвет даже при наборе в отдельную емкость.

От океана озеро отделяет узкая полоса земли, состоящая из песчаных дюн, покрытых растительностью. А по краям озеро окружено песком и эвкалиптовым лесом.

Озеро Ретба, Сенегал

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Это озеро расположено в Сенегале, в 20 км от полуострова Зеленый мыс. Цвет воды в нем колеблется от рыжеватого до алого. Наиболее интенсивный окрас вода имеет во время сухого сезона.

А еще в ней очень высокое содержание соли - оно достигает 40%. И находиться в озере дольше 10 минут нежелательно, поскольку можно получить ожоги кожи.

Озеро Торревьеха, Испания

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Озеро Торревьеха и соседнее Ла Мата - крупнейшие соляные озера в Европе. И микроклимат, который они создают, считается одним из самых здоровых на континенте.

Так же, как и в Лемурийском озере в Украине или в Мертвом море, в розовой воде этого озера невозможно утонуть. Можно лишь лежать на поверхности.

Лагуна Хатт, Австралия

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Еще одно розовое озеро тоже расположено в Австралии. Вода в нем имеет такой цвет из-за водорослей, вырабатывающих бета-каротин.

Концентрация солей в озере настолько высокая, что в жаркие периоды его поверхность скорее напоминает солевую равнину, нежели водоем.

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