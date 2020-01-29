"Россияне – рабы, которым нужно покаяться": одиозный Прилепин набросился на Макаревича

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в "ДНР", предложил психологам сделать заключение о здоровье российских "либералов". Таким образом одиозный писатель прокомментировал скандал вокруг музыканта Андрея Макаревича и фильма о "Машине времени".

По словам Прилепина, представители российской "либеральной тусовки" жалуются на "режим", но при этом "сидят аккуратно возле бюджета".

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"Либерал заходит в свой блог на "Эхе", или в "Новую газету" или в "Огонек" и пишет очередную колонку о том, что россияне, во-первых, рабы, которым надо покаяться за свои кровавые преступления, и у которых, заметьте, страсть к насилию и ко лжи - "в крови", а, во-вторых, осуждает "продажных" коллег, подписывающих всякие там письма в поддержку аннексий и прочего тоталитарного безумия, и получающих от государства свои жалкие серебряники", - пишет Прилепин.

Захар Прилепин

Он добавил, что либерализмом в России должны заниматься не политологи, а психологи.

"Надо собрать комиссию профессионалов, которая возьмет 30 ведущих либеральных деятелей – не их самих, но их биографии, анамнез – и сделает большое профессиональное заключение о том, что за всем этим поведением скрывается", — заявил писатель.

Захар Прилепин

"Нужен серьезный, профессиональный диагноз. У нас миллион психологов в стране, психфаки выпускают тысячи специалистов – вы можете делом, наконец, заняться? Давайте мы поищем спонсоров для вашей работы – вы только соберитесь уже. Любая контора психологов, которое сделает такое заключение, получит отменную рекламу", - добавил Прилепин.

Отметим, ранее Министерство культуры России отказалось финансировать фильм, посвященный 50-летию группы "Машина времени", из-за политических взглядов ее основателя Андрея Макаревича.

Андрей Макаревич

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий блогер Дмитрий Черкасов рассказал, что Прилепин, который воевал в "ДНР" и хвастался, что убивал украинцев на Донбассе, на самом деле врал, а на войне он зарабатывал деньги.

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