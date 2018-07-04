"Раб должен пахать": украинец рассказал о заработках в Чехии

Житель города Пологи (Запорожская область) по имени Вадим рассказал о трудностях и разочарованиях, которые его ждали на заработках в Чехии.

Как сообщают "Пологівські вісті", в Украине он занимался автоперевозками, работал сам на себя, но желаемого и стабильного дохода не имел.

"В Польшу не хотел ехать, о ней больше негативных отзывов слышал, и работать там надо дольше (по 12-14 часов), а в Чехии рабочее время по 8-10 часов и оплата за час 100-120 крон (курс к гривне примерно один к одному, разница невелика). В Чехию поехали по польской визе: чтобы получить чешскую, нужно больше времени и затрат", — отметил мужчина.

Сначала он хотел подыскать работу водителем. Интересовался объявлениями об устройстве на экскурсионных маршрутах в Праге.

Стажировка неделю, а дальше садись за баранку и крути. Но за это время не выучишь город, чтобы не блуждать. Еще для этой работы нужно знать язык и иметь чешскую визу. Поэтому эта идея сама собой отпала.

Выход был только один — наниматься на стройку. Знакомые Вадима уже работали на таких работах разнорабочими.

"Раб должен пахать, выполнять всю черновую и тяжелую работу без передышки. За перекур — штраф 500 крон. А могут вообще ничего не заплатить. Все время за рабочими следят. Много там "кидалова", нельзя верить никому. Старшими ставят в основном тех, кто уже годами ездит на заработки. В основном нам попадались выходцы из Западной Украины. Они уже знают язык, поэтому с работодателями связь через них. А значит, часто свои же и "кидают" на деньги. Может быть и такое, что решил старший не платить батраку, поднял скандал, вызвал полицию — и тебя депортируют из страны", - пояснил Вадим.

После работы на строительстве Вадим пошел работать в лесничество. Работа тоже тяжелая. Сначала приходилось даже есть на ходу.

"За людей заробитчан там не считают. Для них это рабочая сила, с которой надо "выжать" по максимуму. Приходилось носить и грузить самостоятельно толстенные стволы деревьев. Многие надрываются на таких работах. Работали по одному там, где должно работать трое. Нас так и называли — "лошади", — вспомнил он.

Мужчина на заработках пробыл 4 месяца, и больше не хочет возвращаться туда.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка нашла в Польше работу мечты.