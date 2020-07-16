Пьяного туриста арестовали за кашель в ресторане на популярном курорте

Туриста арестовали за кашель в ресторане на популярном курорте.

Британского туриста арестовали за кашель в ресторане на популярном испанском курорте Майорка.

По словам Daily Mail, инцидент произошел в одном из заведений, расположенных в районе Санта-Католина. В полицию позвонили несколько посетителей ресторана и пожаловались на пьяного мужчину, который ходил между столиками, кашлял и угрожал заразить всех коронавирусом.

Когда полиция прибыла в ресторан, турист попытался скрыться. Мужчину удалось задержать и доставить в участок, где его протестировали на COVID-19. Тест оказался отрицательным.

Как отмечает издание, в случае болезни британцу бы грозило обвинение в причинении вреда здоровью отдыхающих. Но, поскольку мужчина оказался здоров, его обвинили только в сопротивлении аресту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее портал IOL перечислил самые раздражающие поступки туристов, которые часто злят местных жителей и других путешественников.