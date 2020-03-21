Отели в Турции откажутся от популярной системы питания: что произошло и чем заменят

На период борьбы с распространением коронавируса турецкие отели призвали отказаться от популярной системы питания "шведский стол".

Вместо этого предлагается обслуживать гостей по меню: с выбором из нескольких вариантов комплексного завтрака, обеда или ужина, или в формате, близком к "а-ля карт", сообщила Ассоциация отельеров Турции (TÜROB) на официальном сайте.

В TÜROB считают, что подобная мера повысит гигиену питания в ресторанах гостиниц и поможет предотвратить распространения коронавируса в туристических регионах страны.

Шведский стол Lenta.UA

Многие отельеры в Турции отметили рациональность такого предложения, ведь это также поможет рационализировать расходы продуктов. Так, салаты и закуски не будут обветриваться и портиться, как на "шведском столе".

Более того, повары смогут готовить блюда исключительно по желанию посетителя, что тоже поможет сократить расход продуктов.

Однако подавляющему большинству гостиниц подобный формат оказался недоступен: для качественного обслуживания клиентов требуется больше персонала, а это – дополнительные расходы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, выяснился способ сэкономить на проживании в гостинице.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.