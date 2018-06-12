Где лучше отдыхать в Болгарии: девять удивительных мест

Летний отдых в Болгарии можно провести по-разному: просто полежать на пляже и искупаться в море или же увидеть самые яркие и необычные места страны.

Где украинцам лучше отдыхать в Болгарии, расскажет своим читателям Obozrevatel Travel. В этой статье мы также приведем отзывы и цены.

Кроме популярных Балчика, Солнечного берега и Золотых песков, есть еще множество менее "раскрученных" мест, которые сочетают в себе древнюю историю, легенды и первозданную природу.

Отдых в Болгарии pexels.com

Отдых в Болгарии для тех, кто любит природу

1. Белоградчикские скалы

У подножья Балканских гор находятся Белоградчикские скалы. Длина этих известняковых образований, которые формировались миллионы лет, 30 км, а ширина 3 км, кроме того, в них скрыто множество пещер.

Одна из наиболее популярных - пещера Магура, которую открыли и изучили еще во времена Римской империи. Чтобы обойти пещеру, надо потратить около пяти часов. В любое время года, температура воздуха в Магуре 12°C. Более того, здесь есть наскальная живопись, датируемая еще Бронзовым веком.

Отзывы: многие оставляют положительные комментарии, в основном всем было страшно, но очень интересно.

Цены на вход: от $3,5 до $6.

2. Долина роз

К северу от массива Средна-гора находится одна из самых интересных достопримечательностей, которая очень популярна в июне. Найти это место можно без карт и навигаторов, а просто по запаху. На высоте 350 метров над уровнем моря, окружая город Казанлык, располагается Долина роз.

Дамасскую розу привезли в Болгарию из Персии, но под влиянием климата и особенностей региона образовалась особая разновидность цветка - казанлыкская роза. Первые плантации в этом регионе были высажены в конце XVI века. Сейчас, в Долине роз туристы могут увидеть розоварение, посетить ежегодный фестиваль роз и музей.

Отзывы: позитивные комментарии об этом месте в сети преобладают, но нашлись и те, кто оценил место на "троечку: "Специально ехать не стоит, посещать надо с мая по июнь, когда цветут розы", - пишет Александр.

Цены: вход в музей стоит $2.

Самолет, пещеры и десятки кораблей: отдых в Болгарии для искушенных дайверов

1. Затонувший самолет

Тем, кого не интересуют золотые пляжи и только та природа, которая находится под водой, мы советуем посетить курорт Святой Константин и Елена. Любители дайвинга запомнят это место надолго, ведь там, на глубине в 22 метра лежит затонувший самолет Ту-154. Воздушное судно до погружения в воду было транспортом генерального секретаря компартии Болгарии. Находится авиалайнер в 700 метрах от берега.

2. Корабли

Если плыть на юг, можно увидеть множество затонувших судов. Например, на глубине в 25 и 35 метров лежат два итальянских танкера, затопленных в 1941 году.

Тут можно найти и корабли постарше: турецкий эсминец и болгарский миноносец, затонувшие в 1916 году. Лежат они на глубине всего шесть метров.

3. Пещеры

В резервате Яйлата, который находится в Добричской области недалеко от курорта Русалка, дайверов заинтересуют пещеры, часть которых находится под водой. Их стены до сих пор хранят древние рисунки.

Профессиональных дайверов заинтересуют подводные лодки Второй мировой войны, лежащие на глубине в 60 метров. Они, как и пещеры, находятся в Добричской области.

Отдых в Болгарии для любителей истории: древняя архитектура

1. Древний монастырь

Для тех, кто выбрал отдых в Болгарии, чтобы посмотреть архитектуру, тоже найдется несколько мест: в Риле, расположенной на юго-западе, есть одна из древнейших святынь страны - Рильский мужской монастырь.

Его основали в 30-х годах X века. Тут можно не только прогуляться, но пообедать и переночевать в келье. Общая площадь комплекса - 8800 м², а находится он на высоте 1147 м над уровнем моря.

Отзывы: большинство отзывов позитивные, например, Виктория пишет, что монастырь впечатляет своей величественностью и узорами.

Цены: на саму территорию монастырского комплекса вход бесплатный. Стоимость посещения музеев придется узнавать уже на месте.

2. Католический собор

В городе Пловдив находится католический собор Святого Людовика, который построили в XIX веке. В 1931 году собор пережил сильный пожар и потерял свой первоначальный вид. Несмотря на это, храм является крупнейшим католическим собором в Болгарии.

3. Античный театр

Пловдив знаменит не только своей святыней. Город, может познакомить туриста с историей значительно старше XIX века, а именно с Пловдивским античным театром, который построили во времена правления римского императора Траяна.

Театр хорошо сохранился и продолжает использоваться для различных мероприятий. Чтобы прочувствовать атмосферу древнего храма Мельпомены, нужно обязательно насладиться каким нибудь спектаклем или концертом, которые там проводят. После такого времяпровождения отдых в Болгарии запомнится надолго.

Отзывы: большинство оценило это место положительно, но есть и те, кто посчитал это место скучным.

Цены: вход на территорию стоит $2,5.

4. Монастырь Аладжа

Туристам, желающим провести отпуск на одном из популярных курортов, тоже будет там чем заняться. В Золотых песках можно не просто отдохнуть, но и оздоровиться - на курорте есть минеральные источники и лечебная грязь.

Вечером можно прогуляться по городу и посмотреть на скальный монастырь Аладжа, который действовал в XII веке. Кроме древних руин можно взглянуть еще и на катакомбы, расположенные рядом.

Отзывы: многие в сети оценили скальный монастырь положительно.

Цены: вход на территорию парка - бесплатный. Вход в музей обойдется в $3.

Как писал OBOZREVATEL, Google обнародовал информацию о странах, которыми украинцы чаще всего интересуются в поисковиках.