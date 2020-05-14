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14 мая • обновлено в 16:47
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Опасность туризма после карантина: какие проблемы ждут путешественников

1.9т
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Эксперты швейцарской организации авиационных телекоммуникаций SITA назвали проблемы, с которыми туристы могут столкнуться во время путешествий после карантина.

Об этом пишет издание The Sun.

Опасность туризма после карантина: какие проблемы ждут путешественников

travelbusiness.at

Так, по словам исследователей, в будущем страны могут закрыть границы в любой момент за считаные часы, и путешественники окажутся в ловушке.

"Последние несколько недель страны боролись за то, чтобы остановить распространение пандемии и обеспечить безопасность своих граждан, поэтому принимали согласованные меры по сокращению передвижения людей. В частности, они закрывали границы, и пассажиры не могли вернуться домой", – говорится в сообщении.

Опасность туризма после карантина: какие проблемы ждут путешественников

kubnews.ru

Также туристы должны быть готовы к тому, что авиакомпании могут отменять рейсы в последнюю минуту, если в стране произойдет внезапная вспышка вируса.

"Статус рейсов будет непредсказуемым и часто изменяющимся, а пассажиры все реже станут получать уведомления об отмене перелетов", – сообщают эксперты.

Опасность туризма после карантина: какие проблемы ждут путешественников

airlinecareer.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ряд стран ЕС предупредил, что из-за пандемии коронавируса в мире авиакомпании существенно ужесточат правила пассажирских авиаперевозок. К примеру, пассажиров обяжут находиться в маске, в аэропортах потребуют соблюдать дистанцию, а также введут выборочный контроль температуры перед посадкой. Кроме того, некоторые страны хотят разрешить авиасообщение только с теми государствами, где нет коронавируса.

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Автор
Анна Михно
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