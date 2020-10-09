ОАЭ изменили правила въезда для украинцев: что нужно знать

Власти Объединенных Арабских Эмиратов изменили правила въезда для украинцев – теперь туристам будет необходимо сдавать дополнительный тест на COVID-19 в аэропорту Дубая.

Так, с октября, 2020 туристы, прилетающие из Украины в ОАЭ не только должны предоставить отрицательные ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более чем за 96 часов, но и пройти повторный бесплатный тест в аэропорту. Об этом изданию OBOZREVATEL рассказали в туристической компании JoinUp.

Также сообщается, что туристы должны находиться в отеле до момента получения результата. Для того, чтобы узнать исход тестирования, необходимо будет загрузить приложение на телефон,.

Отметим, от обязательных повторных тестов освобождают детей до 12 лет и пассажиров с инвалидностью. Распечатку результатов анализа на английском языке проверяют на регистрации рейса перед вылетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 12 октября обновит меры безопасности на рейсах. В частности, запретит применять респираторы с клапаном выдоха, так как из него выделяется материал, который может возбуждать инфекционные болезни.