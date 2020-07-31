Назван напиток, непригодный для питья в самолете

Неизвестная стюардесса назвала газированные напитки особенно непригодными для питья в самолете.

Об этом сообщает Daily Express. По ее словам, на больших высотах такие жидкости становятся еще более газированными –это связано с тем, что насыщающий их углекислый газ легче выделяется при более низком давлении воздуха в кабине. Из-за этого напитки даже становится трудно наливать.

"Диетическая кола наливается намного дольше, чем любой другой безалкогольный напиток или любая жидкость в воздухе", – поделилась стюардесса.

Бортпроводница также отметила, что в самолете лучше пить обычную воду, чтобы избежать обезвоживания организма. При этом важно, чтобы она была бутилированной, так как в остальных случаях пассажирам могут подать некипяченую воду из-под крана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по пищевой безопасности Жан Дибл называла четыре продукта питания, которые нельзя употреблять на борту самолета. В список попали молоко, мясо, рис и вода.