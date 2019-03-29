На российском пассажирском самолете случился пожар: подробности

На борту самолета авиакомпании Red Wings, 26 марта выполнявшего рейс Екатеринбург — Анталья, произошло возгорание обшивки кресла из-за использования пассажиром зажигалки.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на авиаперевозчика. "Сразу ликвидировали тление обшивки. Угрозы для продолжения выполнения полета не было. Командир воздушного судна принял решение продолжить полет", — цитирует издание пресс-службу Red Wings.

Red Wings ТАСС

Самолет благополучно совершил посадку в Анталье, в результате инцидента никто не пострадал, но авиакомпания планирует добиться ужесточения правил безопасности на борту.

"Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрете проносить зажигалки на борт самолета", — заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

Но в Госдуме РФ заявили, что не видят в этом необходимости.

"Если бы это была системная проблема, тогда не было бы вопросов. А по одному факту что-то снова ужесточать не имеет смысла. У нас достаточно жесткое на самом деле законодательство в плане поведения на борту", — заявил член комитета по транспорту и строительству Госдумы Дмитрий Ионин "РИА Новости".

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском аэропорту Домодедово турист пытался голым сесть на самолет "Уральских авиалиний", выполняющий рейс Москва — Симферополь.

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