На пляжах в Одессе обнаружены тонны токсичных водорослей: воду сравнили с "киселем"

На пляжах Одессы в море обнаружены тонны токсичных водорослей. "Волосистая" масса, прибиваемая к срезу воды, присутствует практически на всех городских пляжах и измеряется в сотнях тонн. В этот период в море рекомендуют не купаться.

По словам отдыхающих, вода в море стала похожа на "кисель". Об этом пишут "Факты" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На пляжах Одессы тонны водорослей Факты

Так, на популярном пляже "Лузановка" провели масштабную чистку. По словам директора пляжа Юрия Гуллу, вывезли 16 грузовиков водорослей. Из расчета по 10−12 тонн на каждую машину — почти 200 тонн. Остатки морской растительности унесло приливной волной.

Как выглядят пляжи Одессы с "зеленым" морем Факты

"Основную работу приходилось проделывать вручную: около 20 человек обыкновенными граблями подтягивали растения к трактору, который загребал водоросли ковшом. Теперь ими будут удобрять почву, превратив в специальный компост…" – рассказал директор и добавил, что это уже вторая такая чистка за месяц.

Подобная картина наблюдается и на других пляжах. Обильное цветение тех же водорослей окрасила воду в море в зеленый цвет.

В Одессе "позеленело" море Факты

Причиной "цветения" стали гниющие водоросли с цианобактериями. Этот эффект усиливается жаркой погодой и обилием дождей, которые смывают в море мусор и различные отходы со всего города. Плюс к этому отсутствует полноценная система очистки сточных и канализационных вод.

Водоросли выделяют токсичные вещества в воду Факты

"Ситуация, связанная с цветением моря, объясняется высокой температурой и влажностью воздуха. По данным Института морей, это обычное цветение водорослей, идет выделение в море токсичных веществ, и в этот период не рекомендуется купаться", – отметили специалисты.

Море в Одессе покрылось водорослями Факты

Как сообщал OBOZREVATEL, побережье Азовского моря после сильного шторма покрылось тысячами медуз, что ужасает отдыхающих. В сети они делятся свежими видео с пляжей, на которых теперь невозможно нормально отдыхать.