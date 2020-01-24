Смертельный коронавирус в Китае ударил по туристам: что случилось

Из-за опасности распространения коронавируса временно закрывается часть Великой китайской стены и другие исторические достопримечательности в стране.

Об этом сообщает NHK. "Среди других мест, которые временно закрываются, — Великая китайская стена, гробницы императоров династии Мин и Национальный музей. Многие городские кинотеатры, зоопарки и парки развлечений также будут закрыты", — говорится в сообщении.

Также власти временно закрывают музей в Пекине "Запретный город" (The Palace Museum) и парк развлечений Disneyland в Шанхае.

В Пекине также было отменено много мероприятий, связанных с празднованием китайского Нового года.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В городе Ухань (Китай), где началось распространение смертельного коронавируса, объявили бессрочный карантин.

Также власти Китая отменили все спортивные соревнования как минимум до апреля из-за риска распространения смертельного заболевания.

Коронавирус 2019-nCoV присутствует в двух подвидах: MERS и SARS. Они различаются по первичным симптомам и могут приводить к вирусной пневмонии.

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