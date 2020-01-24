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24 января • обновлено в 15:41
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Смертельный коронавирус в Китае ударил по туристам: что случилось

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Из-за опасности распространения коронавируса временно закрывается часть Великой китайской стены и другие исторические достопримечательности в стране.

Об этом сообщает NHK. "Среди других мест, которые временно закрываются, — Великая китайская стена, гробницы императоров династии Мин и Национальный музей. Многие городские кинотеатры, зоопарки и парки развлечений также будут закрыты", — говорится в сообщении.

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Также власти временно закрывают музей в Пекине "Запретный город" (The Palace Museum) и парк развлечений Disneyland в Шанхае.

В Пекине также было отменено много мероприятий, связанных с празднованием китайского Нового года.

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Автор
Юрко Медянык
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
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