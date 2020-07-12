"Испытаете то, чего раньше не испытывали". Украинский топ-путешественник Комаров о местах силы и поездках в условиях карантина

Пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы жизни – в частности это коснулось и туризма. Так, из-за ограничений на выезд за пределы Украины, отмены рейсов и закрытых во многих странах границ немало украинцев не сможет провести свой отпуск в запланированных ранее локациях.

Однако даже столь серьезная ситуация с вирусом по всему миру не является преградой для того, чтобы путешествовать и получать новые яркие эмоции. OBOZREVATEL пообщался с топовым украинским путешественником, автором программы на 1+1 "Мир наизнанку" Дмитрием Комаровым о том, как пандемия повлияла на его работу, как путешествовать в условиях карантина и какие места знаменитость предпочитает посещать в родной стране.

Дмитрий Комаров Пресс-служба

— Сейчас, когда многие границы для украинцев по-прежнему закрыты, путешествия по Украине стали особенно актуальными. Расскажите о ваших самых любимых направлениях.

— Я очень люблю Карпаты. Независимо от времени года, это всегда порция невероятных впечатлений. Зимой в Карпатах можно кататься на лыжах, а летом ходить в походы, купаться в горных реках, кататься на велосипеде или квадроцикле, сплавляться, просто любоваться природой и дышать невероятным воздухом. В Карпатах можно найти отдых на любой вкус и кошелек. Останавливаться можно в отелях, частных гостиницах, а также у местных жителей, что намного интереснее. Мои самые любимые места в Карпатах – это Буковель, Славское, Драгобрат и Пилипец.

Еще мне нравится Джарылгач. Это коса-остров возле Скадовска, где я часто бывал с друзьями еще в юношеском возрасте. Мы разбивали лагерь и жили там неделями в стиле Робинзона Крузо. Ныряли, ловили рапанов, катались на кайте, наслаждались дикой природой.

Недавно мы с женой были в Одессе, где праздновали мой день рождения. Гуляли по городу, купались в море, и пробовали колоритную местную кухню. Мы арендовали машину и катались по окрестностям. Я неплохо знаю Одессу, это один из моих любимых городов.

Дмитрий Комаров Пресс-служба

— Какие места вы бы порекомендовали для путешествий со второй половинкой?

— Неважно, куда ты едешь со своей второй половинкой. Важно то, что если это действительно твой человек, то "рай в шалаше" будет в любом месте на планете.

У нас в Украине множество красивых мест. Джарылгач, например, я как-то даже назвал "украинскими Мальдивами" за его красоту, и это название так и закрепилось за косой-островом. Хорошо отдохнуть можно даже недалеко от Киева. Например, на Киевском водохранилище есть и хорошие базы отдыха, и места, где можно остановиться с палатками. В Житомирской области есть красивое место – Коростышевский карьер. С 1850-х годов тут добывали гранит, но разработку закончили, карьер затопили. В итоге получилось невероятно красивое рукотворное озеро, окруженное лесом, с очень впечатляющими пейзажами, крутым скалистым берегом. Там можно искупаться, остановиться в палаточном городке. Съездить туда из Киева можно даже одним днем.

Но мое мнение, что место для отдыха не так важно, как настрой, те эмоции, которые вы переживаете вместе. Неважно, куда ехать, важно с кем.

Дмитрий Комаров со своей женой Пресс-служба

— Есть ли у вас места силы?

— Места силы для меня обычно связаны с горами. В Украине это, конечно, Карпаты. Там очень много энергетически сильных мест – та же Говерла, Поп Иван или другие вершины. Конечно же, местами силы можно назвать и горные пики в других странах, на которые я поднимался. Я никогда не забуду рассвет на Килиманджаро (5895 м), на Айленд Пике (6189 м) и на боливийской вершине Уайна-Потоси (6088 м), в базовом лагере Эвереста, когда первые лучи солнца появляются из-за гигантской пирамиды, самой высокой горы на планете. Не зря даже в Непале говорят, что боги выбрали горы, чтобы жить на их вершинах. Когда ты поднимаешься весь уж обессиленный, выжатый, как лимон, и кажется, что нельзя дальше сделать шаг, если включить волю, то активируются внутренние резервы, и ты снова можешь идти. В такие моменты ты понимаешь, что пределов развития физических способностей просто не существует.

Дмитрий Комаров Пресс-служба

— Где вы планируете отдыхать этим летом?

— Этим летом, несмотря на ситуацию, у нас очень много рабочих планов. Поэтому отдых будет только краткосрочный, и он будет проходить в Украине.

В нашей стране есть много интересных мест, которые входят в наш список желаний. Недавно моя жена ездила в путешествие по Херсонской области и рассказала мне про невероятные Олешковские пески и другие красивые места. Появилось желание поехать туда лично. Также, как я уже не раз говорил, обожаю "украинские Мальдивы" – остров Джарыглач недалеко от Скадовска. С удовольствием съездил бы туда на пару дней с палатками. Но все это зависит от наличия свободного времени. Если есть буквально один свободный день, то мы с удовольствием съездим в Чернигов, Житомир или на Киевское водохранилище, где много живописных мест.

Дмитрий Комаров Пресс-служба

Если же речь пойдет о полноценном отпуске, то тут выбор для меня очевиден – это украинские Карпаты. Если позволит погода и будет время, я очень хочу поехать туда на машине, поездить по нетуристическим дорогам, исследовать горные маршруты, подняться на летний Драгобрат, потому что я был там только зимой и весной, а летом – еще нет, подышать самым чистым воздухом и насладиться энергией гор.

— Дайте несколько советов для путешествий по Украине.

— Я рекомендую испытать то, что вы еще не испытывали. Попробуйте кардинально изменить формат и подход к отдыху. Если вы обычно ездите на выходные во Львов или Одессу, то попробуйте взять палатку, горелку и легкий набор походной посуды, и открыть для себя совершенно новый вид отдыха.

Те, кто путешествует, прекрасно знает, что цена номера в гостинице прямо пропорциональна виду из окна. Если балкон выходит на море, то это самый дорогой номер, если на красивый парк – то это тоже очень недешевая опция. А если балкон выходит на задний двор или стройку, то это самые дешевые номера. Так вот, путешествуя с палаткой, вы можете сами для себя выбирать лучший "балкон" и самый невероятный вид, потому что поставить палатку можно где угодно. Даже в Киевской области на берегу водохранилища невероятно много мест, где на краю высокого обрыва можно поставить палатку и проснуться с ощущением восторга от красоты вокруг.

Дмитрий Комаров Пресс-служба

Путешествуя по Украине, не забывайте ответственно относиться к своему здоровью и природе вокруг. Почаще мойте руки, берите с собой аптечку в путешествия и, отдыхая на природе, относитесь к ней бережно и убирайте за собой мусор. А если разжигаете костер, то обязательно оборудуйте для этого специальное место, чтобы не устроить пожар.

— Что всегда есть в рюкзаке Дмитрия Комарова?

— Удобная обувь, термос, комфортная натуральная хлопковая одежда – если я еду в жаркие страны, или очень теплая; с современными технологиями, мембранами – если я еду в холодные места. Всегда есть нож, компас, бумажная карта страны. Несмотря на наличие гугл-карты, я всегда беру ее с собой, потому что очень люблю вечером посмотреть на бумажную карту и составить маршрут по старинке. И, конечно же, мой талисман – украинский флаг, который путешествует со мной уже более 15-ти лет и побывал во всех моих экспедициях.

Что нужно брать в путешествие: советы Комарова Пресс-служба

Отметим, ранее Дмитрий Комаров уже озвучивал рекомендации для украинцев касаемо путешествий по родной стране. В частности, он считает, что несказанно повезло жителям Житомирщины, ведь здесь, по его словам, настоящая красота.

"На лето – отличная альтернатива скалодромам в помещениях", – заметил Дмитрий.

Кроме этого, он отметил, что здесь еще и пейзаж, "от которого мурашки".

"Высокий скалистый берег возвышается над рекой Тетерев, а вокруг – очень старый лес, буквально излучает силу. И воздух, которым просто не можешь надышаться. Есть отличные площадки, где можно провести выходные в палатке", – поделился впечатлениями ведущий.

Напомним, Дима Комаров в 2019 годутайно женился в Израиле. Избранницей ведущего программы "Мир наизнанку" стала популярная украинская модель Александра Кучеренко, которая была его партнершей и наставницей на шоу "Танці з зірками". Позже стали известны подробности свадьбы Дмитрия и Александры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в настоящее время украинцы могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза.