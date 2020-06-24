Как защитить себя от коронавируса во время авиаперелета: раскрыты способы

Эксперты рассказали, как путешествовать во время пандемии коронавируса, чтобы не подхватить инфекцию в аэропорту или во время авиаперелета.

Способы защиты были раскрыты в журнале Men's Journal. По словам специалистов, прежде всего необходимо обезопасить себя по пути в аэропорт.

"Лучший вариант – пусть вас отвезет тот, с кем вы живете. Но если вам придется воспользоваться другим транспортом, сядьте сзади и попросите водителя открыть окна или включить кондиционер в режиме без рециркуляции, то есть забора воздуха снаружи", – посоветовал Дэвидсон Хеймер, доктор медицинских наук, специалист по инфекционным заболеваниям.

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Также он отметил, что в аэропорту и других общественных местах туристам нужно постараться избегать лишнего контакта с поверхностями – с сенсорными экранами, билетными автоматами, турникетами, поручнями и кнопками лифтов. Если же вы прикоснулись к ним, нужно сразу же обработать руки антисептиком.

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Кроме того, Хеймер посоветовал на борту самолета узнать у стюардессы о возможности занять место без соседей или у окна.

"В проходе существует большая вероятность движения воздуха, ведь по нему ходят бортпроводники и пассажиры", – сказал специалист.

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Другой опрошенный эксперт, доктор медицинских наук Роберт Алмер, в свою очередь, порекомендовал пассажирам обработать свое сиденье антисептиком, поскольку вирус способен жить на его поверхности от двух часов до девяти дней. Для этого подойдут антибактериальные салфетки. А также носить маски: по словам эксперта, они все же снижают риск распространения вируса.

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Помимо этого, эксперт порекомендовал отказаться от употребления пищи на борту самолета.

"Так вы можете не только снять маску и вдохнуть частицы вируса, содержащиеся в воздухе, – вирус попадет на вашу еду. По этой причине некоторые авиакомпании сократили или приостановили подачу питания", – сказал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые безопасные страны Европы для путешествий во время пандемии.

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