Как выглядит популярнейшая смотровая площадка в Турции: на этой крыше снимали фильм о Джеймсе Бонде

Украинские тревел-блогеры Оля Манько и Макс Узол показали одну из самых оригинальных туристических локаций в Стамбуле (Турция). Смотровая площадка Buyuk Valide Han знаменита тем, что там снимался один из фильмов "бондианы" – "007: Координаты "Скайфолл".

Да, именно по этой крыше многоэтажки Джеймс Бонд, которого сыграл актер Дэниел Крейг, мчался на бешеной скорости на мотоцикле в знаменитой сцене "Скайфолл". Об этом сообщила пресс служба Нового канала (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ведущие рассказали, что крыша здания Buyuk Valide Han является одной из самых популярных туристических локаций Стамбула. Вход туда стоит не более 200 грн за двоих.

"Когда мы поднялись наверх, то началась какая-то ахинея. Оказалось, что крышу не могут поделить между собой две компании – человек с одной из мастерских и владельцы кафе, которое находится в здании. Оба нас засекли и начали разборки, кто из них будет брать с нас деньги. В конце концов мы все же заплатили 50 лир (210 грн) за двоих и попали на крышу. Это было похоже на какой-то турецкий сериал", – поделилась Ольга Манько.

По словам тревел-блоггеров, вид на Стамбул с площадки действительно открывается волшебный. К тому же, туристы так стремятся туда попасть не только для крутого кадра.

"Оказывается, что именно здесь снимала свой клип на песню Rock in the Roof румынская певица Inna. А еще по этой крыше ехал Джеймс Бонд из фильма "007: Координаты "Скайфолл". Представьте себе, какая это историческая локация", – добавили телеведущие.

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