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29 мая • обновлено в 14:01
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Как будут контролировать туристов на пляжах при пандемии: известны подробности

1.2т
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В Испании нашли способы контролировать соблюдение туристами правил поведения на пляже во время пандемии коронавируса.

Об этом пишет издание The Sun.

Как будут контролировать туристов на пляжах при пандемии: известны подробности

healthcarenewsnetwork.tv

Так, сообщается, что мэр курортного города Бенидорм Тони Перез поручил чиновникам разработать план по разделению территории пляжа на участки, чтобы отдалить отдыхающих друг от друга. Также будет контролироваться количество людей.

Как будут контролировать туристов на пляжах при пандемии: известны подробности

fox10tv.com

В Льорет-де-Маре пляжи разделили на секторы для туристов разных возрастов и социальных групп. В частности, там появятся специальные зоны для пенсионеров, семей и взрослых без детей.

Для обеспечения соблюдения правил на пляжах будут работать более 30 сотрудников службы безопасности.

Как будут контролировать туристов на пляжах при пандемии: известны подробности

ktla.com

А в Таррагоне будут ограничивать время пребывания отдыхающих на пляжах. Так, время посещения хотят сократить до трех часов.

Как будут контролировать туристов на пляжах при пандемии: известны подробности

traveller.com.au

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какой вид отдыха может стать самым популярным после пандемии.

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Автор
Анна Михно
Место
Испания
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