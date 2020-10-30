Дом, где жили самые богатые люди СССР: как он выглядит внутри. Фото

В сети показали снимки квартир в одном из элитных советских квартирных домов, где жили самые богатые люди в стране.

Семиэтажное здание в центре Москвы на улице Тверской, 4 являлось в СССР одним из самых элитных квартирных домов. Купить квартиру там было невозможно, жилье можно было получить только за особые заслуги. Квартиры там были габаритные – 4-комнатное жилье, как правило, имело больше 100 квадратных метров. Как выглядит элитная многоэтажка изнутри – читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По тем временам дом был огромным – он растянулся на целых два квартала. Нижний, цокольный этаж отделан гранитными плитами, он был отдан под магазины и кафе. Здание находится в нескольких минутах ходьбы от Кремля. Очевидно, что во времена СССР здесь жили только люди, которых особо ценила советская власть. Разумеется, они были весьма обеспеченными.

Среди самых известных советских жильцов – маршал артиллерии Михаил Чистяков, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза Николай Трофимов, Герой Советского Союза Александр Сокольский.

В настоящее время жилье в 7-этажном доме можно приобрести за солидную сумму. К примеру, одна из квартир на третьем этаже: в ней четыре комнаты общей площадью больше 100 кв. м. Стоит она 97 млн рублей (почти 35 млн грн или 1,23 млн долларов). Почти во всех квартирах – по несколько санузлов, иногда в ванной располагается сауна.

Особенностью в некоторых квартирах является ремонт, выдержанный в стиле "советской роскоши". К примеру, в одной из них стоит аквариум, населенный мини-осетрами. В большинстве же – камины, темная резная и кожаная мебель, обои с вензелями, оленьи рога на стенах и прочее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Антон Зайцев показал, в каких домах живут наркоторговцы в одном из самых преступных штатов Мексики – Чиваве.