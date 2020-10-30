Дом, где жили самые богатые люди СССР: как он выглядит внутри. Фото

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Журнал
2,7 т.
Советские элитные многоэтажки

В сети показали снимки квартир в одном из элитных советских квартирных домов, где жили самые богатые люди в стране.

Семиэтажное здание в центре Москвы на улице Тверской, 4 являлось в СССР одним из самых элитных квартирных домов. Купить квартиру там было невозможно, жилье можно было получить только за особые заслуги. Квартиры там были габаритные – 4-комнатное жилье, как правило, имело больше 100 квадратных метров. Как выглядит элитная многоэтажка изнутри – читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Элитный дом в СССР: как выглядит сейчас.

По тем временам дом был огромным – он растянулся на целых два квартала. Нижний, цокольный этаж отделан гранитными плитами, он был отдан под магазины и кафе. Здание находится в нескольких минутах ходьбы от Кремля. Очевидно, что во времена СССР здесь жили только люди, которых особо ценила советская власть. Разумеется, они были весьма обеспеченными.

Как выглядит внутри элитный советский дом
Дом, где жили богачи СССР

Среди самых известных советских жильцов – маршал артиллерии Михаил Чистяков, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза Николай Трофимов, Герой Советского Союза Александр Сокольский.

Как выглядит внутри дом, где жили самые богатые в СССР люди

В настоящее время жилье в 7-этажном доме можно приобрести за солидную сумму. К примеру, одна из квартир на третьем этаже: в ней четыре комнаты общей площадью больше 100 кв. м. Стоит она 97 млн рублей (почти 35 млн грн или 1,23 млн долларов). Почти во всех квартирах – по несколько санузлов, иногда в ванной располагается сауна.

Дом, где жили самые богатые люди в СССР.
Дом в Москве, где жили самые богатые люди в СССР

Особенностью в некоторых квартирах является ремонт, выдержанный в стиле "советской роскоши". К примеру, в одной из них стоит аквариум, населенный мини-осетрами. В большинстве же – камины, темная резная и кожаная мебель, обои с вензелями, оленьи рога на стенах и прочее.

Как выглядит дом, где жили самые богатые в СССР люди
Как выглядит дом, где жили советские богачи
Дом, где жили самые богатые люди в Советском Союзе
Как выглядит элитная советская 7-этажка.
Как выглядит самая элитная советская многоэтажка
Как выглядит самая элитная советская многоэтажка внутри

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Антон Зайцев показал, в каких домах живут наркоторговцы в одном из самых преступных штатов Мексики – Чиваве.

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