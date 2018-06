Дешево, но не сердито: названы самые красивые хостелы мира

Доступные по цене гостиницы могут быть комфортными и стильными. Портал Hostelworld опубликовал подборку из 10 самых красивых хостелов мира.

В них можно не только весело отдохнуть, но и сделать довольно хорошие фотографии.

Хостелы выбирали на основе оценок путешественников на сайте Hostelworld.

Первое место занял The Farm Hostel, Чангу, Бали.

2. Rodamon Riad, Марракеш, Марокко.

3. Abbey Court, Дублин, Ирландия.

4. Central Backpackers Hostel, Катба, Вьетнам.

5. Discovery Hostel, Рио-де-Жанейро, Бразилия.

6. Away With the Fairies Hostel, Хогсбэк, ЮАР.

7. 99 Surf Lodge, Тола, Никарагуа.

8. Santos Express Train Lodge, Мосселбай, ЮАР.

9. Outpost beach hostel, Эль-Нидо, Филиппины.

10. Bambuda Lodge, Бокас-дель-Торо, Панама.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае построят уникальную гостиницу-лес.