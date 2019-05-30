Авиарейс на Мальорку обернулся расистским скандалом

На борту самолета, летевшего из Берлина в Мальорку, произошел скандал – группа мужчин, пребывавшая в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивала нацистские лозунги, пугая пассажиров самолета.

Об этом сообщает DailyMail.

Свидетели инцидента утверждают, что 30 пьяных мужчин, одетых в футболки с пропагандой нацистской организации времен Гитлера "Сила через радость", во время полета все время скандировали лозунг Zigeuner, который использовали нацисты в годы Холокоста для идентификации цыган.

Также некоторые из нарушителей порядка надели футболки с логотипом интернет-магазина "Европейское братство", специализирующегося на продаже одежды с символикой ультраправой идеологии.

По словам пассажиров, трехчасовой рейс стал по истине невыносимым – по прилету многие как можно скорее пытались покинуть самолет.

Впрочем, согласно заверениям бортпроводников, подобный контингент часто встречается летом по направлению из Берлина в Мальорку.

Напомним, ранее пьяная украинка стала фигуранткой инцидента на борту самолета, направлявшегося из Барселоны в Киев.

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