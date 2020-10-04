Египет и Турция безопасны, от COVID-19 будут лечить бесплатно, – эксперт

Лечение туристов, заболевших коронавирусом во время отдыха в Египте или Турции, полностью компенсируется страховыми компаниями.

Сейчас курорты этих стран являются безопасными, зафиксированы лишь единичные случаи заболевания COVID-19. Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV рассказал эксперт по вопросам туризма Александр Новиковский.

"Если это страховой случай, страховая компания покрывает полностью все расходы на лечение человека. Египет позже полностью покрывает пребывание человека в гостинице, если он не нуждается в госпитализации, и билет обратно. Та же история в Турции", – рассказал он.

Вместе с тем, все туристы, заболевшие коронавирусом на территории этих стран и нуждающиеся в госпитализации, попадают в лечебные учреждения, их лечение покрывается страховыми полисами.

Эксперт также объяснил, почему для путешествия в Египет стоит сделать тест на COVID-19 заранее в Украине, а не на границе. По его словам, в случае, если тест, сделанный на границе, окажется положительным, этот случай не будет считаться страховым, и туристу придется оплачивать лечение. Более того, он будет вынужден находиться на карантине.

Говоря о безопасности египетских и турецких курортов, Новиковский сообщил, что они выполняют все санитарно-эпидемические нормы, количество туристов уменьшено. "Отдыхать безопасно", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, с 1 сентября в Египте изменили правила въезда в страну, введен ряд новых требований.

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