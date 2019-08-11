"Допрос, отпечатки пальцев..." Звезду "Орла и решки" настигли проблемы на границе с Украиной

Популярный украинский тревел-блогер и звезда "Орла и решки" Антон Птушкин нарвался на проблемы на венгерско-украинской границе.

В Instagram путешественник рассказал, что его задержали пограничники из-за водительских прав, из-за чего несколько часов ему пришлось провести в полиции до выяснения всех обстоятельств.

"На меня в Венгрии завели дело. За то, что на границе я вместе со своим международным паспортом предъявил международные права, с которыми я проехал минимум 20 стран. В Венгрии эти права считаются фиктивными. При том, что украинские права у меня тоже с собой были", - рассказал Птушкин.

Антон Птушкин Instagram

Instagram

"Это тупо кино. Цирк на дроте. Отпечатки пальцев, фото в анфас и профиль, все как в голливудских фильмах. Мне отдали уже паспорт, 7 часов я провел на границе, 3 часа в полиции я провел. Следователь, допрос через переводчика... Люди нормальные там, но законы - без комментариев", - добавил он.

Антон Птушкин Instagram

Антон Птушкин Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная ведущая "Орла и решки" серьезно заболела во время съемок во Вьетнаме, подхватив серьезный вирус.

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