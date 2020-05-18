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Украинские курорты в условиях пандемии Covid-19 опасны? Озвучены нюансы

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Множество украинских курортов и туристических баз пренебрегают санитарными требованиями, введенными на период карантина.

Такое заявление в эфире ObozTV сделал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза. По его мнению, курорты в популярных туристических странах заслуживают большего доверия.

"Где уверенность, что украинские базы будут соблюдать определенные меры безопасности? Даже сейчас, в период карантина, очень многие отели в популярных туристических местах Украины работают. Мои друзья на майские праздники ездили и на Азовское побережье, и на Черноморское побережье, и на неморские курорты – везде отели были забиты", – сообщил эксперт.

Covid-19: украинские курорты опасны – ассоциация турагентств

Covid-19: украинские курорты опасны – ассоциация турагентств

"Во-первых, они нарушали закон. Во-вторых, где гарантия того, что в этих отелях были соблюдены все меры безопасности так, как это сделали в Турции, в Хорватии, в Греции?" – заметил он.

"Я бы больше доверял тем странам, тем отелям, потому что там больше ответственности и больше порядка, чем у нас", – резюмировал Дереза.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какие украинские курорты проигнорировали введенный в стране карантин на майские праздники.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Семейный туризм Летний отдых Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Итоги
Персона
Максим Дереза
Место
Украина
Тег
отдых
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