Зачем нужен USB-порт на телевизоре: полезные функции

USB-разъем на телевизоре нужен не только для зарядки смартфона или просмотра фильмов с флешки. В зависимости от модели он позволяет подключить внешний накопитель, клавиатуру, мышь или геймпад, а также вывести семейные фото и видео на большой экран.

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Техноэксперты назвали несколько способов более полно использовать возможности телевизора. При этом набор доступных функций зависит от конкретной модели и её операционной системы.

Увеличение объема памяти

Внутреннее хранилище телевизоров обычно ограничено и быстро заполняется после установки приложений, игр или стриминговых сервисов.

К USB-порту можно подключить флешку или внешний жесткий диск. На совместимых моделях накопитель используется для хранения файлов, записи телепрограмм и просмотра загруженного контента.

Некоторые современные телевизоры самостоятельно распознают подключенное устройство и предлагают подготовить его к работе в соответствующем формате.

Подключение клавиатуры и мыши

Вводить поисковые запросы или тексты с помощью пульта не всегда удобно. USB-разъем позволяет подключить проводную клавиатуру и мышь или беспроводной комплект с USB-приемником.

Так управлять браузером, открывать документы в облачных сервисах и пользоваться другими приложениями становится проще. Телевизор фактически превращается в большой экран для несложных рабочих задач.

Игры на большом экране

К совместимому Smart TV через USB можно подключить игровой контроллер. Это пригодится для облачного гейминга, игровых приложений или эмуляторов, которые поддерживает платформа телевизора.

Такой способ позволяет организовать простую игровую зону без большого количества кабелей и дополнительных переходников.

Просмотр фото и видео

Флешка остается одним из самых простых способов показать фотографии и домашние видеозаписи на большом экране. Телевизор может автоматически найти файлы и открыть их во встроенном медиаплеере.

На некоторых моделях доступно создание слайд-шоу с музыкальным сопровождением. Это удобно для просмотра фотографий из отпуска или семейных архивов без установки сторонних программ.

Расширение возможностей Smart TV

USB-накопитель может помочь, когда памяти телевизора уже не хватает для новых сервисов и игр. Некоторые модели позволяют использовать внешнее устройство в качестве дополнительного хранилища или переносить на него часть данных.

Перед подключением стоит ознакомиться с инструкцией к телевизору. Не все модели поддерживают запись эфира, запуск приложений с внешнего накопителя или работу с любыми USB-устройствами.

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