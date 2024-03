В ДНК червей из чернобыльской зоны обнаружили несколько странное: что узнали ученые

ДНК микроскопических червей из чернобыльской зоны, которые называются нематодами, несмотря на хроническое облучение, осталась совершенно невредимой. Вместе с тем это не является свидетельством того, что зона может быть безопасной для проживания.

Об этом говорится в исследовании ученых из Нью-Йоркского университета. Работа опубликована в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла одна из самых страшных катастроф в истории человечества. С тех пор зона отчуждения вокруг ЧАЭС и города Припять остается практически незаселенной из-за длительного воздействия радиации.

В 2019 году группа исследователей, вооружившись счетчиками Гейгера и защитным снаряжением, вошли в зону отчуждения, чтобы исследовать то, как радиация может влиять на растения и животных. Ученые также хотели понять, могли ли какие-либо виды эволюционировать, чтобы противостоять радиационному облучению.

Среди испытуемых были выбраны микроскопические нематоды, поскольку эти черви имеют достаточно короткий жизненный цикл, их эволюция должна происходить быстрее, чем у других видов, которые живут дольше.

"Эти черви живут везде, и они живут быстро, поэтому они проходят через десятки поколений эволюции, в то время как типичные позвоночные животные еще только обуваются", – сказал профессор биологии из Нью-Йоркского университета и старший автор исследования Мэтью Рокман.

Как пишет Interesting Engineering, в своем исследовании ученые изучали червей вида нематод Oscheius tipulae, сравнивая их с "родственниками" из других регионов мира.

То, что они обнаружили, как признались ученые, превзошло ожидания. Ученые полагали, что найдут доказательства радиационного поражения в геномах червей, но реальность оказалась противоположной. Они были очень удивлены, поскольку не обнаружили никаких признаков этого.

"Это не означает, что Чернобыль безопасен – скорее всего, это означает, что нематоды действительно устойчивы животные и могут выдерживать экстремальные условия", – отметила доцент кафедры биологии Нью-Йоркского университета и первый автор исследования София Тинтори.

Ученые заметили, что их исследование все же имеет один изъян.

"Мы не знаем, как долго каждый из собранных нами червей находился в зоне, поэтому мы не можем быть уверены в том, какой именно уровень облучения получил каждый червь и его предки за последние четыре десятилетия", – объяснила Тинтори.

Вместе с тем, результаты их исследования важны для понимания того, как репарация ДНК может отличаться от личности к личности.

